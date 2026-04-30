Danijela Đilasović osuđena je na osam godina zatvora zbog ubistva Nemanje Grčića, njenog supruga, kojem je presuđeno 2019. godine na Veliki petak u vikendici u Vrdniku, gde je bio sa njom. Pre nego što je izrečena presuda, Danijela je provela više od dve godine u pritvoru, nakon čega je puštena i sve do izricanja presude se branila sa slobode.

Po izlasku iz pritvora progovorila je o svom boravku iza rešetaka i požalila se na uslove koji tamo vladaju.

Ona je svojevremeno, gostujući u emisiji "Iza brave", više pričala o uslovima u pritvorskoj jedinici u Sremskoj Mitrovici nego o zločinu za koji se teretila.

Robijaške fore

- Privedena sam kao jedini svedok, a ostala sam u pritvoru, osumnjičena sam neosnovano, išli su na to da svale krivicu na mene, nekome je to odgovaralo - rekla je Danijela, a onda počela da se žali kako je dve godine provela u 15 kvadrata.

- Bila sam sa još pet žena koje znaju robijaške fore koje ja nisam znala, ali morate da preživite. Tamo su krvavi zidovi, bačeni dušeci, miriše smrt, a vi se trgnete i kažete sebi: "Proći će ovaj košmar." Tu gde sam ja ušla, pre mene, obesila se jedna trudnica. Koliko god oni čuvali u zatvoru, svaka informacija dolazi do vas - rekla je optužena u emisiji, pa ispričala da u Sremskoj Mitrovici postoje samo tri ćelije za žene.

– Mene su sprovodili kroz neke katakombe, prolazite detaljni pretres, doživljavate poniženja, jedna komandirica, nakon što je pročitala moje papire, mi je rekla: "Bože me sačuvaj". Postoje samo tri ćelije za žene. Od prvog dana su mi svi govorili da ja tu ne pripadam. Tamo rade ljudi koji nemaju empatiju, što je i normalno za takav posao. Nagledate se i naslušate svega, ulivaju vam strah. Iz čista mira vas i prebiju. U sobi postoji jedno zvono, za koje su mi rekli da možemo da pozvonimo samo ako neko umire. Televizor, ventilator, tranzistor ste morali da kupite, ako dobijete odobrenje od nadzornika. Morate da se kupate ledenom vodom. Borba za opstanak - govorila je tada i dodala:

– Tamo su nepismene žene, ne znaju ni da se potpišu, ni da pročitaju šta im stavljaju na teret. Svakog meseca sam čekala – sad ću… Komandiri su prema meni bili jako uviđajni, jer su videli da ne pripadam tamo. To je meni možda bila neka uteha tamo. Ima puno narkomanki, povratnica. Ja sam upala u neki svet koji ni na filmu nisam videla. Ali bilo je: sad moraš da se snađeš. Ja sam zauzela neki svoj stav. Imale su poštovanja, ja sam sve rešavala pričom. Čitala sam knjige, razmišljala sam o deci, roditeljima... Pritvor je nešto posebno, tu nemate nikakvih mogućnosti.

Moj muž nije bio cvećka

Danijela Đilasović je u pomenutoj emsiji pre nekoliko godina govorila i o svom pokojnom suprugu Nemanji Grčiću.

– Ubistvo se desilo tako što smo otišli da budemo dve večeri sami, a ta druga je bila kobna. Ako vam kažem da mi se život promenio u sekundi, možete da mi verujete, i ne morate, ja nisam ovde došla da se pravdam. Najveći gubitak su preživela moja deca i ja. Nemanja nije bio "cvećka", ali ja nisam imala pravo da mu oduzmem da viđa decu. Bili smo ga željni, i deca i ja. Nisam mogla da propustim ni taj momenat da budemo sami. Desilo se šta se desilo, nastala je onda velika nepravda jer su mene osumnjičili neosnovano. Advokat nije više znao šta da mi kaže, zašto sam tamo. Kada sam nakon godinu dana veze videla da je on ušao u neke poslove, mi smo se razišli - rekla je Danijela.

Prema pisanju medija, oni su bili u vikendici na Vrdniku, kada je napadač upao u objekat i upucao joj muža. Navodno, Danijela je ljubavniku Zoranu javila u kojoj su kolibi, pa ostavila odškrinuta vrata kako bi ubica ušao.

– Išli su na to da svale krivicu na mene, nekome je to odgovaralo. Postoje ljudi koji rade svoj posao, i ja bih volela da se to izgura do kraja - kroz suze je ispričala u emisiji "Iza brave".

Posete tokom pritvora

Đilasovićeva je pričala i o posetama iza rešetaka.

– Prva poseta, došao mi je advokat. Bila sam ubeđena da ću otići odatle, pa nisam htela da stresiram porodicu. Onda je moj otac zamolio da dođe, nakon toga, nije propuštao ni jednu posetu. Dolazio mi je sin. On je hteo i mogao je da podnese to. Trudili smo se da se zavitlavamo, da me ne vidi tužnu. Kada ja odem u ćeliju, nakon posete, bio je raspad. Pitali su me da li želim da vidim decu, ali malu decu dovoditi da pričaju sa vama dvadeset minuta, da ih gledate preko stakla i nakon toga da ih odvuku – nisam mogla da dozvolim da imaju takav stres u životu. Pokušavala sam kada oni dođu da budem jaka. Kada sin ode, dešavalo se da ni ne progovorim ni sa kim. Trenirala sam, tako sam se praznila. Izgubila sam i veru u Boga, bila sam jako ljuta. Imala sam sreće da mi se pojavi žena koja je došla kod mene u sobu. Ona tamo nije bila dugo, tri meseca. Ona je procenila gde je došla. Bila mi je jako naporna, nervirala me, ali sam je slušala, obožavala sam je. Naučila me je kako da pišem, gde da šaljem, kako da se borim - opisala je pritvorske dana i dodala:

– Kada je došao momenat da treba da kažem nešto, ja sam pričala satima. Toliko sam bila željna da ispričam svoju stranu priče. Na kraju su sve uradili da bi me proverili. Rečeno mi je da sam praćena pet godina zbog muža. To je palo na sudu, jer je nezakonito.

Pričala sa pokojnim sinom

Ona je navela i da je dva puta bila na psihijatrijskom veštačenju u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Centralnom zatvoru u Beogradu.

– Imala sam dva puta veštačenje. To je pakao! Prošla sam pakao, svih devet krugova. Stavili su me na neko odeljenje, gde osobe nisu čak ni za tu ustanovu. Narkomana, ubica… Oni vas pre veštačenja uznemire. Kada sam drugi put otišla, bila je jedna dementna baka, bolesna. Stavili su nas u samicu sedam dana. Baba je 24 sata pričala sa pokojnim sinom - rekla je i dodala da je trpšela osudu od javnosti, ali i od roditelja ubijenog muža.

– Advokat koji mi je dodeljen po službenoj dužnosti je došao kod mene posle pet dana, ispričala sam mu sve što sam znala, a on je meni rekao: "Ja ću da se potrudim da ti dobiješ sedam godina". Advokat koji treba da zastupa moja prava, i da istera pravdu… On za prvih par meseci ništa nije uradio. Nakon toga, bio je razrešen dužnosti. Moj odabir Nemanje je moj odabir, to nije krivično delo. Ja sam tog čoveka volela.

Otac ubijenog u šoku: Laže celu naciju

Jovan Grčić, otac ubijenog Nemanje, bio je revoltiran učešćem svoje snaje u emisiji, a kako je rekao nakon njenog emitovanja pre nekoliko godina, tokom gostovanja je najmanje pričala o zločinu za koji je optužena.

- Ona smatra da je genijalna i da može da obmane celu naciju. Smeta mi što su gledaoci ostali uskraćeni za celu priču kako se učestvuje u organizovanju ubistva čoveka s kojim imaš dvoje dece. Smejala se u lice celoj naciji svojim laganjem, to može samo monstrum. U emisiji je trebalo da učestvuju ljudi koji su se pokajali i da posavetuju mlade da nikad ne krenu tim putem - rekao je uznemireni Grčić.

Iako je motiv ubistva bio lične prirode, Nemanja Grčić i osuđeni Zoran Dimić bili su uveliko poznati policiji, obojica sa kriminalnim dosijeima. Naime, Zoran Dimić je uhapšen 2009. godine u Subotici zbog krijumčarenja oružja, trgovine ljudima i narkoticima, kao i teških krađa. Tada je sa grupom povratnika, korišćenjem specijalne opreme ukrao veću količinu skupocenog oružja, a policija je tokom pretresa pronašla kokain, oružje bez dozvole i zlato.

Nemanja Grčić je takođe imao dosije, ranije je osuđivan zbog prodaje heroina, krađe vozila i nanošenja teških telesnih povreda, a odležao je i zatvorsku kaznu od tri i po godine zbog prodaje narkotika.

Podsetimo, Danijela je uhapšena 27. aprila 2019, a iz pritvora je puštena 8. juna. Prvostepeno je osuđena 12. oktobra 2021. godine pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici na osam godina zatvora. Presuda je kasnije postala i pravosnažna.

Prema optužnici, Danijela je namamila supruga da borave u vikendici, zatim ostavila otvorena vrata i tako ubici Zoranu Dimiću (59), njenom ljubavniku, omogućila da nesmetano uđe u apartman i ubije Grčića.

Nemanja Grčić je u trenutku Zoranovog ulaska u sobu ležao na krevetu, a kada je video "uljeza", skočio je prema njemu kako bi ga izbacio iz smeštaja. Usledilo je rvanje muškaraca, nakon čega je Zoran Dimić zapucao iz pištolja sa prigušivačem u Nemanjinom pravcu, usmrtivši ga na licu mesta.