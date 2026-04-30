Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Ratkovo-Odžaci, a kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, vatrogasne službe, hitna pomoć i policija i dalje su na licu mesta.

Policija i dalje preusmerava saobraćaj na putu Ratkovo-Odžaci pred sam ulaz u Odžake, nakon stravične saobraćajne nesreće u kojoj, prema prvim informacijama, ima i stradalih.

U direktnom sudaru na ulazu u Odžake iz smera Ratkova, na licu mesta poginuo je stariji muškarac, a pretpostavlja se da mu je pre nezgode pozlilo, te da ja zato prešao u drugu kolovoznu traku i zakucao se u automobil koji se kretao svojom trakom.

Vozač drugog automobila, mlađi muškarac, teško je povređen i prevezen je u somborsku bolnicu. Prema nezvaničnim informacijama on nije životno ugrožen.