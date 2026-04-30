Navršilo se 26 godina od likvidacije Zorana Uskokovića Skoleta (1967-2000). On je ubijen 27. aprila 2000. u Ulici 18. oktobra, na Labudovom brdu posle jurnjave automobilima po Ceraku i Vidikovcu. Važio je za vođu banjičko-miljakovačkog klana.

Zajedno sa Skoletom, ubijen je i Miloš Stevanović (1978-2000), njegov telohranitelj, koji je inače radio kao policajac u SUP-u Voždovac. Ubice nikada nisu pronađene.

Međutim, Sretko Kalinić, koji je u "zemunskom klanu" važio za brutalnog ubicu, otkrio je u svojoj autobiografiji kako je likvidirao Uskokovića.

Navodno, ubistvo Skoleta je predstavljalo osvetu za smrt Željka Ražnatovića Arkana, koji je likvidiran u januaru iste godine.

Jednom izbegao smrt

Uskoković je, u vreme ubistva Arkana bio u inostranstvu, međutim vratio se u Beograd. Planirao je da se "opere", ali takozvane osvetnike to nije zanimalo. Jedino o čemu su mislili je kako da u Skoleta ispale smrtonosne rafale. U zgradi Uskokovića eksplodirala je bomba, ali je šef kriminalaca sa Miljakovca izbegao smrt. A onda je došao 27. april.

Sretko Kalinić, egzekutor "zemunskog klana", deceniju i po kasnije priznao i, i u svojoj knjizi opisao kako je ubio Uskokovića.

"Čekao sam Skoleta deset puta sa zoljom na Košutnjaku i Bežaniji jer je vozio blindu, ali ga nije bilo. Jedino na tim mestima ne bi stradali nedužni ljudi", opisuje Sretko Kalinić (48) u svojoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko".

Kalinić je, između ostalog, opisao je likvidacije mnogih poznatih ličnosti iz tadašnjeg podzemlja koje je počinio po naređenju vođe "zemunaca" Dušana Spasojevića.

"Skoleta smo dugo pratili. Kada se vratio s nekog puta, vozio je neku blindu, američki džip, pa smo morali da uzmemo zolje, da mu ****** mamu, i njemu i njegovoj blindi. Jedini način da se likvidira bio je zoksom, kad stoji na semaforu ili kada ide 20 na sat. Deset puta sam razvlačio zoksa na Košutnjaku i Bežaniji, gde je obično prolazio, ali baš kad sam ga čekao, nije ga bilo. Jedino na tim mestima je bilo sigurno da neće stradati niko nedužan".

Sretko Kalinić Foto: PRitnscreen/RTV

Kalinić otkrio detalje

"Predlagao sam Dušanu da uskočim Skoletu u kuću u kojoj je boravio s obezbeđenjem. Uopšte me nije zanimalo koliko ih ima unutra, jedino mi je bilo važno da zadatak bude završen. Međutim, Dušan nije dao. Plašio se da ću nastradati", napisao je Kalinić.

Tog 27. aprila, situacija se promenila, a Uskoković je postao neoprezan.

"Počeo je da vozi običan 'audi A4'. Dobili smo informaciju da se nalazi u Tržnom centru Vidikovac. Odmah smo seli u naš borbenjak - 'audi 200'. Dušan je vozio ludački dobro. Od garaže na Novom Beogradu do Vidikovca stigli smo veoma brzo. Skole je bio u tržnom centru na Vidikovcu s obezbeđenjem. Kada je izašao, sreli smo se na prvoj raskrsnici.

Odmah sam ****** onog pozadi iz obezbeđenja, a Skoleta ranio. Skoletov vozač je odmah krenuo, ali smo mi bili okrenuti na kontrastranu, prema Banovom brdu, a Skole prema Ibarskoj magistrali. Brzo smo ih stigli. Imali smo jači auto. Na jednoj krivini sam ispalio nekoliko komada u Skoleta i završio njegovu pohlepnu i pokvarenu karijeru. Priča se da smo jurili Skoleta 15 minuta, međutim, to nije istina. Trajalo je najviše minut i po", prisetio se Sretko Kalinić.

Sukob Skoleta i Arkana

Kako je došlo do sukoba Arkana i Skoleta?

"Arkan je svojevremeno tražio od Skoleta da mu pozajmi 80.000 nemačkih maraka. Novac mu je navodno bio potreban za obaveze prema pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Skole mu je pozajmio novac, a rok za vraćanje nije dogovoren. Posle nekoliko meseci kada je Skole napomenuvši da treba da vrati kredit, Arkan je nonšalantno odgovorio: 'Nema veze, to je vaša donacija Gardi."

To je zapravo bio uvod u neuporedivo značajniji sukob - rekao je jedan od Skoletovih prijatelja.

Ipak, veći sukob izazvao je transfer fudbalera Nikole Lazetića, a o tome je za Kurir pričao Dragan Nikolić Gagi.

Dragan Nikolić Gagi Foto: Dragana Udovičić

Nikolu Lazetića su Skole i drugovi doveli u Beograd da odmah potpiše za Obilića. Lazetićev kasniji odlazak u inostranstvo navodno je vredeo najmanje deset miliona evra, ali tom novcu i iznosu transfera nikada nije ušlo u trag.

Dragan Nikolić je otkrio da je 17. januara 2000. godine upravo Skole telefonom pozivao na likvidaciju Arkana iz Nemačke, dok je Branko Jevtović Jorga bio u hotelu pre nego što je Dobrosav Gavrić ušao i pucao.

"Ceo Beograd zna da smo Arkan i ja imali zajedničke poslove vezane za fudbal, da smo ulagali u dobre igrače, ali da smo sarađivali i u drugim poslovima. Bili smo dobri prijatelji. Nikada nismo razmenili lošu reč, niti smo bili u situacija u kojoj se svađamo. Kada je Arkan ubijen, pozvao sam Cecu i Mandićevu porodicu da izrazim saučešće. Dao sam umrlice prijateljima. Niko od uhapšenih zbog ubistva me nije pomenuo u istrazi", rekao je Skole u ​​intervjuu mesec i po dana nakon ubistva Željka Ražnatovića Arkana, po povratku u Srbiju iz inostranstva, gde je bio u vreme atentata u „Interkontinentalu”.

Uskoković je, međutim, tvrdio da mu policija najverovatnije namešta krivično delo, a da mediji to sigurno neće učiniti samoinicijativno.

"Nisam imao motiv za tako nešto, nema dokaza za takvu tvrdnju, bavim se isključivo gradnjom zgrada u Švedskoj i Španiji. Pominjan sam kao organizator ubistva u 'Interkontinentalu' bez ikakvog razloga, jer znam neke od mladića koji su umešani u zločin. Pošto nisam ni fudbaler ni estradna ličnost da bih se ubuduće pojavljivao u medijima, ovako sam samo hteo da pokažem da sam zadržao reč i došao kući, jer nema razloga da to ne učinimo“, rekao je Uskoković.

Zoran Uskoković Skole mlađi Foto: Printscreen/Facebook

I Skoletov sin ubijen Krajem januara 2021. ubijen je i Skoletov sin istog imena - Zoran Uskoković zvani Skole mlađi (22). Tog 29. januara 2021. ubica, prerušen u starca, likvidirao ga je iz pištolja sa prigušivačem, ispalivši mu hitac u lice. Zoran je istog trenutka pao na leđa, a ubica mu je prišao još bliže i iz neposredne blizine ga "overio" ispalivši u njega još nekoliko hitaca, nakon čega se mirno udaljio. To se desilo iza supermarketa na Kanarevom brdu, na samo 50-ak metara od stana u kome je Uskoković živeo, a nedaleko od mesta gde je njegov otac ubijen mnogo godina ranije.

Ipak, ta Skoletova izjava nije bila u potpunosti tačna. Arkan i on su zaista imali zajednički posao, prodaju jednog fudbalera na čijem transferu je zarađeno mnogo novca koji je uglavnom ostao kod Ražnatovića. Tada je navodno Skole, sa jednim telohraniteljem, došao u poslastičarnicu "Ari" koju je držao komandant SDG da vidi gde je ostatak novca koji mu je, kako je mislio, od tog transfera pripadao.

"Željko je čitao neke novine kada su došli Skole i njegov gorila. Posle prvih Skoletovih reči, savio je novine i počeo da udara Skoleta i tog drugog tipa po glavi i govori: 'Marš napolje!', izašli su kao pokisli. To Skole nikada nije zaboravio Arkanu, to poniženje", rekao je izvor Kurira.

Po drugoj verziji, Skole je zapravo dobio milion evra od transfera Lazetića, ali to mu je bilo čudno, iako je na sastanku sa Arkanom tvrdio da je sve u redu.