Serija pljački odigrala se na teritoriji Sandžaka, kada su za sada nepoznati počinioci upali u nekoliko džamija.

U ranim jutarnjim časovima danas je obijena džamija El Džinan u blizini zgrade "Kvele" u Novom Pazaru.

Tokom noći obijene su još dve džamije na teritorijama opština Tutin i Sjenica.

- Incidenti su najverovatnije povezani i dogodili su se u istom vremenskom periodu. Iz sve tri džamije odneta je određena svota novca koja je prikupljena od dobrovoljnih priloga vernika. Tačan iznos za sada nije saopšten - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Serija pljački verskih objekata u Novom Pazaru Izvor: RINA

Policija je obavila uviđaj na svim lokacijama i pokrenula intenzivnu potragu za nepoznatim počiniocima. Istraga je u toku.

