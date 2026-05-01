Policijski službenici u Beogradu uhapsili su tri lica, među kojima je i dedan maloletnik, kako bi sprečili izvršenje krivičnog dela teško ubistvo jedne muške osobe, a kako Kurir saznaje, pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenim vračarskim klanom.

Naime, kako saznajemo, reč je o pripadnicima vračarskog klana koji su bili spremni da za ovu kriminalnu grupu obave najprljaviji zločin.

Pronađeno oružje kojim je planirano izvršavanje likvidacije

Majka i sin, K. M. (20) i O. M. (50), kao i jedno maloletno lice P. D. (16) uhapšeni su danas, a stanovi u kojima su živeli su temeljno pretrešeni. Prilikom pretresa, je kod maloletnog lica P. D. pronađeno 2 pištolja, od kojih jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra, dok su kod lica K. M. (20) pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog dela.

Takođe, postoji sumnja da je O. M., majka osumnjičenog K. M., pomogla izvršiocu nakon izvršenja krivičnih dela, na način što je vatreno oružje, umotano u peškir, odnela u obližnji park i ostavila ga u žbunju, odakle je oružje preneto do adrese na kojoj je i pronadjeno.

Podsetimo, u poslednjih nekoliko meseci policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila više osoba zbog sumnje da su po nalogu vračarskog klana čuvali oružje, pripremali likvidacije i palili lokale po Beogradu.

Hapšenje Vračaraca Foto: MUP Srbije