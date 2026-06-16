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„Pomolimo se i za one koji nisu sa ‘dobroj’ (tako piše) voljom tumačili dolazak Časnog pojasa“, ispod podnaslova patrijarhova fotografija, ispod fotografije poduža svjatejša homilja o potrebi da savladamo pravedni gnev prema nedobronamernima i da se i za takve molimo.

Nije problem - bar ne nerešiv - to što su u Srbiji manje-više svi polovično u pravu, tako da Srbija ponekad liči na koloniju klonova krleta22. Ali jeste problem - i to izgleda nerešiv - to što jedna polovina Srbije misli da je sto posto u pravu, a da je druga polovina sto posto u krivu; bilo je o nečem sličnom reči u našoj jučerašnjoj homilji.

Ateisti i agnostici su polovično u pravu - a to im pravo garantuje i Ustav - kad misle da je Prečasni pojas fetiš - to je stvar ličnog mišljenja i afiniteta - ali nisu u pravu kad javno omalovažavaju „reke ljudi“ koje se, pritom nikom ne smetajući, „slivaju“ u Hram Svetog Save, jer je i to stvar ličnog izbora i afiniteta.

Općepoznato je moje žestoko protivljenje svim vrstama javne, invazivne pobožnosti, svakovrsnim karnevalizacijama, estradizacijama i spektakularizacijama religije koje, obrni-okreni, zavšavaju u sekularizaciji, ali ne u pozitivnoj sekularizaciji odvojenosti državnih i crkvenih poslova i dana, nego u sekularizaciji - čitaj profanaciji - stvari koje treba da ostanu sakrivene od seculuma (svijeta i vijeka).

Nevolja je što Rotopalankin kolegijum nije poslušao patrijarha i odao se postu i molepstviju za one koji nisu bili „dobre volje“ glede Prečasnog pojasa, nego je na stub srama nabio - a ja zbog toga nabijam kolegijum na qwrz - čoveka dobre volje, po mom sudu jednog od najboljih živih pravoslavnih teologa, Vuleta Milićevića, koji igrom slučaja nije po volji patrijarha. Lep primer simfonije Rotopalanke i crkve, šta reći.

Milićević se prema strogom, ali pravednom strašnom Rotopalankinom sudu, ogrešio o Prečasni pojas, jer se na nekom televizoru - pazi sad - „nije ogradio od sporne ocene da je poštovanje velike hrišćanske svetinje fetišizam“.

Milićević jeste nekoliko puta govorio - on kao istoričar crkve zna šta govori, a moja se neznatnost s njim slaže - da u kultovima relikvija, inače nastalim tek u IV veku, ima elemenata fetišizma, kojih, fakat, ima, ali u čemu nema ničeg zazornog jer fetiši nisu - kako se u Srbiji uobičajilo smatrati (i praktikovati) - gaće pevaljki sa Ibarske magistrale izložene na Only Fansu ili čak uživo, nego „svaki predmet za koji se veruje da u njemu prebiva duh“, a kad se u to veruje - i za one koji u to veruju - duh u tom predmetu i prebiva.