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Izašlo je iz štampe treće izdanje kapitalnog dela Slobodana Antonića naslovljeno „Dva zavetna naroda - Rusi i Srbi“, čiji je izlazak u Kusturičinom fanzinu „Iskra“ rastelalio i knjigu u tekstu naslovljenom „Nema nam spasa, propasti nećemo: nad trećim izdanjem knjige Slobodana Antonića“ nahvalio čačanski jasnovidac Vlada Dimitrijević.

Sudeći po Dimitrijevićevom turobnom uvodu, izgleda da nam nema spasa, ali da propasti ipak nećemo, s tim što nam se (jebo ja nas) možda može dogoditi da Bajino pravilo nemanja spasa i nepropadanja ovoga puta zakaže pa konačno propadnemo.

Možda smo u stvari već i propali. Jer evo šta kaže Dimitrijević: „I Srbi i Rusi nestaju. Pre svega demokratski - pardon, lapsus - demografski.“ „Rusija se“, zbori nadalje Dimitrijević, „drži kao nuklearna sila, ali vodi jedan rat protiv Zapada (preko Ukrajine) u kome stradaju samo oni (Rusi) jer i Ukrajinci su Rusi, bez obzira na veštačko stvaranje ukrajinske nacije.“

A đe smo mi tune, u čitavom tom zavetnom nestajanju? Dimitrijević kaže da smo u lošoj situaciji, „pod američko-briselskom okupacijom, sa nenarodnom vlašću odevenom u srpsku zastavu“. „I tome se“, dodaje, „kraja ne vidi. Kao da je Bog dopustio da naši neprijatelji pobede i uklone nas sa ovog sveta.“

Slede zvezdani trenuci svetosavskih konfabulacija. Počujte ovo (a bilo bi dobro da i u Sinodu pročitaju, nije ovo bez neka). „Zapad protiv Rusa i nas ratuje“ - prorokuje Dimitrijević - „zato što smo postali idolopoklonici koji su se poklonili zapadnim idolima progresa i utopijske potrošačke budućnosti (i sada to plaćamo), ali oni sami protiv nas ratuju zato što se bore protiv Hrista u nama.“

Možda će Dimitrijević jednog dana pravoslavnoj braći Rusima i Srbima rastumačiti misteriju otkuda to da se idolopoklonički Zapad bori protiv nas i Rusa (200 miliona) ako smo se već i mi (jebo ja nas) poklonili zapadnim idolima progresa i bla-bla-bla, ali to nije - i neće biti - tema naše kolumne.

Naša tema su Antonićeve luzerske konfabulacije o mističnoj srodnosti, frapantnoj sličnosti i neraskidivoj povezanosti Srba i Rusa, kojima Dimitrijevićeve konfabulacije nisu ni prići, a koje ću u našoj današnjoj kolumni - a možda i u mini-serijalu - podvrgnuti metodi close writing.

Stvar stoji ovako: bliskost (i sličnost) Rusa i Srba je budno sanjarenje, puki wishful thinking. Da su slični nama, Rusi nikad ne bi bili veliki narod, velika kultura, velika zemlja i velika sila, a veliki narod, velika zemlja i velika sila su postali zahvaljujući smelosti, izdržljivosti, spremnosti na odricanja i - nadasve - činjenici da nikad nisu plačipičke, narikače i zadušne babe (oba pola).