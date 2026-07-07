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Prva od njih je analitika, odnosno stručni analitički aparat procene i predviđanja međunarodnih trendova, kako država ne bi bila njima iznenađena i kako bi u njihovim tokovima pronašla svoje mesto.

Druga je sinteza između prethodnih nalaza analitike i objektivniah potreba države, jer se država ne može samo prilagođavati međunarodnim tokovima zapostavljajući svoje nacionalne interese, već treba da nađe pravu meru između međunarodnog okruženja i svojih interesa i potreba. I konačno, treća komponenta je operativa, odnosno selekcija kadrova koji na najbolji način mogu da predstavljaju državu u svetu, ambasadora i diplomata, ali i onih koji mogu omogućiti najbolji način funkcionisanja čitavog spoljnopolitičkog aparata i s njim povezanih analitičkih i istraživačkih institucija, kako bi sve prethodne komponente spoljne politike funkcionisale optimalno.

Međutim, može da se desi da sve pomenute komponente spoljne politike funkcionišu korektno, a da spoljna politika jedne države opet ne bude uspešna i da ona uvek iznova udara glavom u zid na spoljnom planu. To je otud što spoljna politika nije samo tehnička stvar koju može da sprovodi birokratija - iako je ona ovde, kao i u drugim državnim poslovima, nužna - već predstavlja kreativnu stvar, pa i ovde, kao i kod svih drugih kreativnih stvari, treba kreativnih ljudi koji imaju određenu ideju, odnosno viziju budućnosti međunarodnih odnosa u koje treba uklopiti državu. Stoga se upravo u spoljnoj politici više nego u ostalim segmentima državne politike javljaju vizionari kao što je to nekad kod nas bio Nikola Pašić, koji je umeo da tačno prozre koji su zemljotresi pred svetom i državom i da kroz njih nađe najoptimalniji put.

Američku spoljnu politiku je nakon Drugog svetskog rata osmislio jedan drugi vizionar, Džordž Kenan, koji je osmislio nacrt odnosa Amerike s tada glavnom konkurentskom silom - Sovjetskim Savezom, a koji je bio profesionalni analitičar i diplomata koji je službovao i u Beogradu. Dakle, vizionari spoljne politike mogu biti i političari, ali samo ako imaju državnički kapacitet kao što ga je imao Pašić, ali i mislioci-analitičari poput Kenana, te su najsrećnije one države kod kojih sarađuju jedni i drugi.

Poslednja eksplicitna spoljnopolitička koncepcija koju je imala Srbija je politika tzv. četiri stuba, osmišljena za vreme vlasti Borisa Tadića, iako je počela da dejstvuje i prethodno za vreme Koštunice, te nastavila da dejstvuje i posle za vreme aktuelnih vlasti u Srbiji, što i nije loše jer država mora da ima neki kontinuitet. Međutim, iako je Srbiji spoljnopolitičko balansiranje sudbina, i ovde treba razlikovati preterano driblanje, koje može završiti autogolovima, od nužnih manevara među spoljnopolitičkim vektorima.