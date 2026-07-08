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Oprezan kakav je bio - a znajući nas (jebo ja nas), valja naglasiti da je bio oprezan s dobrim razlogom - Ivo Andrić je napisao briljantnu studiju o našem mentalitetu kroz priču o usponu i padu jednog od nas (jebo ja nas), u datom slučaju čuvenog kmeta Simana, rodonačelnika turbofolk ideologije „Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine“!

Elem, priča ide ovako. Posle austrougarske aneksije Bosna je prestala da bude deo Otomanske imperije, „pusto tursko“ je zauvek prošlo i to je junaka naše današnje kolumne Simana navelo na pomisao da je došlo njegovo vreme i da je slobodan da radi šta mu je volja. Naivno je Siman pomislio da su novi zakoni ukinuli feudalizam, zaveden novim proglasima i promenama, Siman je poverovao da je kmetstvo ukinuto i da više nije u obavezi da trećinu svojih prinosa daje svom agi Ibragi.

Što uopšte nije bio slučaj! K. u. K. vlasti nisu ukinule stari poredak. Siman je, međutim, ukidanje otomanskog suvereniteta shvatio kao uspostavljanje njegovog ličnog, pak je - kad je aga Ibraga došao po danak - ležeći agi rekao, ne dižući dupe da ga pozdravi, da na teritoriji njegovog imanja može pojesti šta (i koliko) hoće od voća i povrća, ali da od sada nadalje ne može više odneti ni „košpicu“.

Aga je pokupio pinkle, vratio se u Sarajevo. A šta je uradio Siman? Prodao je trećinu prinosa koju je ranije davao agi, kupio konja, odjahao u Sarajevo pred Ibraginu radnju i stao da se kurči po Baščaršiji. Nedugo potom dobio je poziv za suđenje po tužbi građanina Ibrage

Kološa. Otišao je Siman na suđenje i izgubio spor. U presudi je pisalo da je Siman dužan da agi nadoknadi sve što mu opčinjen prividnom slobodom nije dao.

U Simanu je momentalno proradio čuveni srpski inat. Nije hteo ni da čuje da agi nadoknadi dobra za koja je bio siguran da su samo njegova, Simanova. U tom smislu Siman je uložio žalbu na presudu. Koja je po kratkom postupku odbijena. Siman nije hteo da čuje da njegova žalba bude odbijena, pa je počeo praviti rusvaj po sudnici, zbog čega mu je kadija odrapio osam dana zatvora, a kad je izašao iz zatvora, sačekalo ga je sudsko rešenje da agi mora refundirati prošlogodišnji dug i ubuduće redovno ispunjavati obaveze.

Što Simanu - treba li uopšte reći - na pamet nije padalo. Što je na kraju - da ne dužim priču - rezultiralo beskrajnim inaćenjima, suđenjima, pokušajima pokretanje obojene kmetovske revolucije - zbog kojih je, takođe, zaglavljivao zatvor - i konačno gubitkom imanja i kompletnom propašću svoje porodice.