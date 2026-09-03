Zbogom pameti
To je klasičan primer pokušaja suspenzije bilo kakvih demokratskih postulata, normalnog i civilizovanog političkog ophođenja prema protivniku, ma jednostavno, to je klasičan primer primitivizma i divljaštva.
No, baš time se ponose radikalno ekstremizovane političke grupacije koje su okosnica tzv. studentske liste, odnosno blokaderskog pokreta. Zamislite samo tu bolest da dođeš na skup neistomišljenika i da okupljene vređaš, gađaš čim stigneš, psuješ, a onda kada to okupljenima dosadi i kada ti neko zavali po zasluzi šamarčinu, odeš da cmizdriš na N1 ili Nova S kako je nad tobom učinjeno nasilje. Uzgred, baš oni koji su najgore nasilje sprovodili više od godinu i po dana praveći preko 30.000 protivzakonitih blokada ulica, puteva, institucija, fakulteta, jer nijedan od tih skupova nije bio prijavljen, e baš ti sebi daju za pravo da sprečavaju nekom ko je uredno u skladu sa zakonom skup prijavio da isti održi.
Tako nešto zaista nije do sada zabeleženo, no kako autor ovih redova odavno tvrdi da se nad nama sprovodi eksperiment u kome nevidljivi ljudi za koje nikada nije čuo, niti ih je video, bar ne formalno, čine političku grupaciju sa određenom podrškom u javnom mnjenju, onda je i ovako nešto izgleda postalo normalno.
Sve ovo pišem u cilju da se oni kod kojih je pamet odavno otišla, a koji kamen u grudi snimatelju RTS koji je dobio u Užicu pravdaju time da snimatelj nije prošao školu ANEM gde bi naučio da se zaštiti, jer valjda je gađanje kamenicom nešto što je uobičajeno i sasvim u redu kada se gađaju politički neistomišljenici, dozovu makar malo pameti. Videli smo posledice kada većinskoj Srbiji prekipi. Blokader koji je valjda mislio da može bez posledica da vređa ljude i da ih ponižava bio je uzjahan i četvoronoške je bežao iz kafića, pa su se želje Jove Bakića za jahanjem zaista i obistinile, doduše ne prema onima koje on priželjkuje da jaše, već prema njegovim istomišljenicima. Pišem sve ovo jer slične gluposti se najavljuju za miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu u petak.
Za ime boga, ljudi, manite se najava da ćete nasiljem da dočekujete one koji dolaze na taj miting i manite se toga da vi sebi dajete za pravo da odredite ko je dobrodošao, a ko nije. Vaše frustracije što ste manjina i što ste neshvaćeni, kao i to što vas narod neće i ne voli, ne možete da lečite tako što ćete isti taj narod da vređate i da probate nasiljem da ga naterate da vas zavoli. Program i plan nemate i naravno da vam je jedini način da budete po nečem primećeni upravo to da stvarate tenzije.
Nije normalno to što radite, a može da ima, ne daj bože, nesagledive posledice, jer niko normalan vaše iživljavanje neće hteti da trpi. Shvatite da je ova druga strana daleko brojnija i da je ona maksimalno trpeljiva jer vas gleda kao zabludelu braću, no ako bude prinuđena da se brani od vaših ludorija, kadrovi jahanja biće sve učestaliji. Zato prijateljski savet svim usijanim glavama u Novom Sadu, od onog Brkovića, Pogačara i svih drugih njima sličnih antisrpski nastrojenih nesrećnika, manite se, ljudi, ćorava posla i pokušajte neki program i plan da ponudite za izbore. Cilj da izazovete građanske sukobe u Srbiji i da na talasu toga pokušate da rušite vlast jednostavno neće vam proći. Na kraju krajeva, nikom od nas nije cilj da s vama prlja ruke, ali ne diramo vas, ne dirajte nas. Dozovite se pameti, jer konjičke igre su ovog vikenda u Ljubičevu, a nikako ne bi valjalo da budu po Novom Sadu.