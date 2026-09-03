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To je klasičan primer pokušaja suspenzije bilo kakvih demokratskih postulata, normalnog i civilizovanog političkog ophođenja prema protivniku, ma jednostavno, to je klasičan primer primitivizma i divljaštva.

No, baš time se ponose radikalno ekstremizovane političke grupacije koje su okosnica tzv. studentske liste, odnosno blokaderskog pokreta. Zamislite samo tu bolest da dođeš na skup neistomišljenika i da okupljene vređaš, gađaš čim stigneš, psuješ, a onda kada to okupljenima dosadi i kada ti neko zavali po zasluzi šamarčinu, odeš da cmizdriš na N1 ili Nova S kako je nad tobom učinjeno nasilje. Uzgred, baš oni koji su najgore nasilje sprovodili više od godinu i po dana praveći preko 30.000 protivzakonitih blokada ulica, puteva, institucija, fakulteta, jer nijedan od tih skupova nije bio prijavljen, e baš ti sebi daju za pravo da sprečavaju nekom ko je uredno u skladu sa zakonom skup prijavio da isti održi.

Tako nešto zaista nije do sada zabeleženo, no kako autor ovih redova odavno tvrdi da se nad nama sprovodi eksperiment u kome nevidljivi ljudi za koje nikada nije čuo, niti ih je video, bar ne formalno, čine političku grupaciju sa određenom podrškom u javnom mnjenju, onda je i ovako nešto izgleda postalo normalno.

Sve ovo pišem u cilju da se oni kod kojih je pamet odavno otišla, a koji kamen u grudi snimatelju RTS koji je dobio u Užicu pravdaju time da snimatelj nije prošao školu ANEM gde bi naučio da se zaštiti, jer valjda je gađanje kamenicom nešto što je uobičajeno i sasvim u redu kada se gađaju politički neistomišljenici, dozovu makar malo pameti. Videli smo posledice kada većinskoj Srbiji prekipi. Blokader koji je valjda mislio da može bez posledica da vređa ljude i da ih ponižava bio je uzjahan i četvoronoške je bežao iz kafića, pa su se želje Jove Bakića za jahanjem zaista i obistinile, doduše ne prema onima koje on priželjkuje da jaše, već prema njegovim istomišljenicima. Pišem sve ovo jer slične gluposti se najavljuju za miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu u petak.

Za ime boga, ljudi, manite se najava da ćete nasiljem da dočekujete one koji dolaze na taj miting i manite se toga da vi sebi dajete za pravo da odredite ko je dobrodošao, a ko nije. Vaše frustracije što ste manjina i što ste neshvaćeni, kao i to što vas narod neće i ne voli, ne možete da lečite tako što ćete isti taj narod da vređate i da probate nasiljem da ga naterate da vas zavoli. Program i plan nemate i naravno da vam je jedini način da budete po nečem primećeni upravo to da stvarate tenzije.