Naime, dan ranije, u nedelju, Ukrajina je napala ruske bombardere sposobne da nose nuklearno naoružanje duboko u ruskoj teritoriji sve do Sibira, pokazujući da ima svoje skrivene adute i da nije za potcenjivanje. Međutim, problem sa ovim ukrajinskim pokazivanjem mišića pred pregovore jeste to što se time zašlo u onu oblast koja je najnezgodnija - u oblast ruskih nuklearnih kapaciteta, koji bi trebalo biti čuvani kao oči u glavi, a koji su se sada našli na izvol’te ukrajinskim dronovima u vešto skrivenoj operaciji. Nije da Rusija nema još podosta nuklearnih kapaciteta u svojoj nuklearnoj trijadi - na zemlji, u moru i vazduhu, ali joj ne može biti prijatno što je narušen ovaj poslednji „vazdušni“ deo trijade, iako uspeh verovatno nije toliki kolikim ga prikazuju ukrajinski mangupi koji su prijavili uništenje 41 ruskog strateškog bombardera, no čak i da je broj manji, to nije beznačajno s obzirom na to o kakvim se skupim i retkim igračkama radi, usled čega je materijalna šteta povelika. No, nije opet tu najvažnija ni materijalna šteta, koja je znatna, koliko poruka da ruski nuklearni kapaciteti (za sada samo ovi „razoružani“) mogu biti ukrajinska meta, što ima simboličnu važnost, ali predstavlja i opasnost da odemo na novi, opasniji, nivo igrice, jer do sada su se svi ipak klonili da dejstvuju po crvenim linijama i zonama. Ovo sada postavlja i preopasno pitanje odnosa Rusije prema nuklearnim resursima NATO (koji Tramp očigledno ne uspeva da „pripitomi“), jer Ukrajina nema svoje. Dok se ovo ne reši, svi pregovori, poput ovih u Istanbulu, biće mrvorođeni za neka značajnija dostignuća, jer će se nakon ovih ukrajinskih napada bazično pitanje odnosa Rusije i NATO samo još više zamrsiti. Ne mogu tu ništa za sada ni Gospod Bog, ni Tramp, ni Putin, te smo svi sve više u rukama ovog prvog.