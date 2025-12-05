Slušaj vest

pa on­da - kad Pr­va Po­li­ti­ki­na Da­ma - iz ra­zlo­ga po­zna­tih re­da­k­ci­ji Ko­m­so­mo­l­ska­je Pra­v­de - zgla­j­za, po­č­neš Sma­j­lo­vi­ć­ku da pra­viš od bla­ta i pi­šeš mo­l­be­ni­ce na Vi­so­ko Ca­r­stvi­je da je vra­ti u pu­sto­li­nu u Ma­ke­do­n­skoj.

Ili ova­ko: osi­paš dr­vlje i ka­me­nje na NS­PM, da bi, kad se na me­di­j­skoj sce­ni po­ja­vi ljo­ti­će­v­sko­ba­grin­ski po­r­tal Su­n­ča­nik, shva­tio da je u po­re­đe­nju s bra­ćom po sko­mra­č­noj kle­ri­kal­noj ideo­lo­gi­ji - NS­PM bio Fo­rei­gn Af­fe­rs ili Ha­r­pe­rs Ma­ga­zi­ne. Svi u no­vi­na­r­skoj bra­n­ši zna­ju - ia­ko su mno­gi za­bo­ra­vi­li - da je veo­ma te­ško na­pra­vi­ti do­bre no­vi­ne ili po­r­tal. Mno­gi, me­đu­tim, ne zna­ju da je isto ta­ko te­ško na­pra­vi­ti vr­hu­n­sko sra­nje od po­r­ta­la, a upra­vo je to po­šlo za ru­kom Su­n­ča­ni­ko­vom osni­va­ču, fi­nan­si­je­ru i glav­nom ured­ni­ku iz sen­ke. (Ime i pre­zi­me po­zna­ti re­da­k­ci­ji Mo­sko­v­ske Pra­v­de). Pi­sac ho­će da ka­že da je u sve­tu šta­m­pa­nog tre­ša Su­n­ča­nik ono što je Fi­na­n­cial Ti­mes u sve­tu vr­hu­n­skog no­vi­na­r­stva. Če­mu tre­ba ski­nu­ti ka­pu.

Bio je po­tre­ban si­ste­mat­ski rad da bi se oku­pi­lo to­li­ko po­lu­pi­sme­nih i zlu­ra­dih pro­da­nih du­ša - uklju­ču­ju­ći du­bo­kog ča­r­ši­li­ju, Da­r­ka Ta­na­sko­vi­ća - da bi se na jed­nom me­stu pi­sa­lo gu­zi­ca­ma. I zbog gu­zi­ce. Ra­zu­me­te va­lj­da šta sam hteo da ka­žem.

Ni­je mi pro­ma­klo pri­go­dom re­dov­ne se­d­mi­č­ne in­spe­k­ci­je Su­n­ča­ni­ka - ko­ja je koi­n­ci­di­ra­la s te­mom na­še ju­če­ra­šnje ko­lu­m­ne - da je jed­no od su­n­ča­nih pis­ka­ra­la, pot­pi­sa­no ini­ci­ja­li­ma U. S., na­stu­pi­lo kao „pri­ja­te­lj“ pre­kog cr­kve­nog su­da. U pr­vi mah sam gre­šno po­mi­slio da se iza ini­ci­ja­la U. S. kri­je Po­r­fi­ri­jev Vi­šin­ski, Džo­mić, ali sam fo­ren­zi­č­kom ana­li­zom i me­to­dom clo­se rea­di­ng usta­no­vio da to - upr­kos fra­pan­t­noj sli­č­nos­ti sti­la i le­k­si­ke u op­tu­žni­ci i blju­vo­ti­ni še­re­t­ski na­slo­vlje­noj „ (K)iks Bla­go­je“ - ni­je slu­čaj. (Ili mo­žda ipak je­ste. Tko će zna­ti. Isto­ri­ja će po­ka­za­ti.)

Šta, da­kle, ka­že U. S. (ko­god da bio). Ka­že U. S., iz­me­đu osta­log, da „Bla­go­ja“ - ko­me je iz ne­kog ra­zlo­ga pro­me­nio gra­ma­ti­č­ki rod - „ume­sto da se la­ti pe­ra i har­ti­je pa da pri­pre­mi od­go­vor na op­tu­žni­cu, ra­znim X-tvi­to­vi­ma po­ku­ša­va da ob­ma­ne jav­nost i da se­be po ko zna ko­ji put pri­ka­že kao žr­tvu „cr­kve­nog re­ži­ma“’.

Ne ula­ze­ći u me­ri­tum Bla­go­je­vih tvi­to­va, me­đu ko­ji­ma, fa­kat, ima veo­ma ne­pri­jat­nih po cr­kve­ni me­na­džment, mo­ja ne­znat­nost u svoj­stvu Bla­go­je­vog pro bo­no advo­ca­tu­sa dia­bo­li, istoj toj (po­lu­mr­tvoj) jav­nos­ti skre­će pa­žnju na sle­de­će: Ne pos­to­ji ni­je­dan osnov da se Bla­go­je Pan­te­lić po­zo­ve pred cr­kve­ni sud! Ni­ti je Bla­go­je za­stu­pao i ši­rio uče­nja su­pro­t­na si­m­bo­lu pra­vo­slav­ne ve­re, ni­ti je bio ume­šan, ni­ti je, kao ne­kle­rik, mo­gao bi­ti ume­šan u bi­lo ka­kve unu­ta­r­c­r­kve­ne mu­lja­vi­ne i lo­po­vlu­ke, što se za ne­ke od Su­n­ča­ni­ko­vih osni­va­ča i spo­n­zo­ra ne mo­že re­ći. (A što će, ako Su­n­ča­nik i pre­ki cr­kve­ni sud na­sta­ve da ma­h­ni­ta­ju, bi­ti re­če­no.)