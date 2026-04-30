UDARNA PESNICA: Nasilno nametanje nenormalnosti
Bez blama da blokiraju ulice, pa čak i da se pravdaju po medijima kako je blokada njihovo pravo koje niko ne sme da naruši, da otimaju fakultete i univerzitete i da ih pretvaraju u svoje izborne i političke štabove, da kače parole po fakultetima i da time dokazuju da su preuzeli zgradu fakulteta od države, da lepe nalepnice gde stignu, da urnišu grad grafitima, da diskredituju neistomišljenike i da ih vređaju, da ih čak fizički napadaju i da im pale prostorije...
Njima sve mora da bude dopušteno, a ako se kojim slučajem suprotstaviš takvom nenormalnom ponašanju, onda dobiješ medijski linč i toplog zeca, s veoma velikom šansom da te neki tužilac privede i sud osudi. Ovih dana inače smo svedoci masovnih optužbi i presuda protiv svakog člana Srpske napredne stranke koji se drznuo da makar popreko pogleda prema blokaderima, dok se oni koji nam blokiraju slobodno kretanje, pale prostorije i otimaju zgradu masovno oslobađaju. Po dubini osvojili su sistem, a žele pred nastupajuće izbore da stranku koja je formalno vlast jer ju je narod izabrao pretvore da je suštinski opozicija i da je nemoćna, jer istinsku vlast, onu po dubini, unutar samog sistema, drže njihovi ljudi. Blokaderi spavači, koji su se u datom momentu na mig aktivirali kako bi paralisali sistem. Poenta je svakom članu SNS staviti do znanja da je njegova stranka, bez obzira na pobedu na izborima, nemoćna, te da su oni nezaštićeni u svakom pogledu, što dovodi do najgore demotivacije članstva SNS. S druge strane, duboka država unutar samog sistema, posebno u bezbednosnom sektoru i pravosuđu, svojim postupcima daje krila blokaderima da zapravo pokažu ko je prava vlast.
Student koji je za SNS prinuđen je da ulazi u zgradu fakulteta gde nasilnici kače parole, lepe nalepnice i održavaju političke performanse, bez prava da makar jednu reč protiv toga kaže, jer će biti ponižavan. Nametnuli su nam da je skroz normalno da ne znamo ko stoji iza njihovih plenuma i zborova, kako je tim ljudima ime i prezime, za šta se zalažu, zapravo nametnuli su totalnu nenormalnost da je to uobičajeno ponašanje.
Imamo paradoksalne situacije da o lošem stanju u pravosuđu govore sudije koje su inače nosioci upravo te grane vlasti. Umesto da ih neko pita da li onda to sebe kritikuju, jer očito je narod nezadovoljan radom sudija i tužilaca, oni uvek prebace lopticu kako je Vučić kriv, jer navikli smo na priču da je lider oličenje vlasti. Svakako da bih na tom polju mogao Vučiću svašta da zamerim, jer on i SNS imaju ogromnu podršku naroda iskazanu na izborima. Ono što nemaju je istinska vlast. Ograničeni su svim i svačim, kako od pritisaka iz Brisela, tako i od samovolje onih koje taj Brisel u Srbiji podržava da čine ono što nigde na kugli zemaljskoj ne bi moglo da se čini. Taj blokaderski totalitarizam, koji bi u krvi bio ugušen u svakoj zemlji EU, kod nas ti isti što bi u svojim zemljama tako nešto u krvi ugušili potpiruju. Ukoliko se usudite da se tome usprotivite, dobijete nove pritiske, jer vama to nije dozvoljeno. Tako vam praktično otimaju vlast i ukazuju vam da je volja naroda nebitna, jer državom ne mogu da vladaju oni koje narod bira, već neizabrani likovi iz NVO sektora po volji Brisela.