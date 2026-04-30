Bez blama da blokiraju ulice, pa čak i da se pravdaju po medijima kako je blokada njihovo pravo koje niko ne sme da naruši, da otimaju fakultete i univerzitete i da ih pretvaraju u svoje izborne i političke štabove, da kače parole po fakultetima i da time dokazuju da su preuzeli zgradu fakulteta od države, da lepe nalepnice gde stignu, da urnišu grad grafitima, da diskredituju neistomišljenike i da ih vređaju, da ih čak fizički napadaju i da im pale prostorije...

Njima sve mora da bude dopušteno, a ako se kojim slučajem suprotstaviš takvom nenormalnom ponašanju, onda dobiješ medijski linč i toplog zeca, s veoma velikom šansom da te neki tužilac privede i sud osudi. Ovih dana inače smo svedoci masovnih optužbi i presuda protiv svakog člana Srpske napredne stranke koji se drznuo da makar popreko pogleda prema blokaderima, dok se oni koji nam blokiraju slobodno kretanje, pale prostorije i otimaju zgradu masovno oslobađaju. Po dubini osvojili su sistem, a žele pred nastupajuće izbore da stranku koja je formalno vlast jer ju je narod izabrao pretvore da je suštinski opozicija i da je nemoćna, jer istinsku vlast, onu po dubini, unutar samog sistema, drže njihovi ljudi. Blokaderi spavači, koji su se u datom momentu na mig aktivirali kako bi paralisali sistem. Poenta je svakom članu SNS staviti do znanja da je njegova stranka, bez obzira na pobedu na izborima, nemoćna, te da su oni nezaštićeni u svakom pogledu, što dovodi do najgore demotivacije članstva SNS. S druge strane, duboka država unutar samog sistema, posebno u bezbednosnom sektoru i pravosuđu, svojim postupcima daje krila blokaderima da zapravo pokažu ko je prava vlast.

Student koji je za SNS prinuđen je da ulazi u zgradu fakulteta gde nasilnici kače parole, lepe nalepnice i održavaju političke performanse, bez prava da makar jednu reč protiv toga kaže, jer će biti ponižavan. Nametnuli su nam da je skroz normalno da ne znamo ko stoji iza njihovih plenuma i zborova, kako je tim ljudima ime i prezime, za šta se zalažu, zapravo nametnuli su totalnu nenormalnost da je to uobičajeno ponašanje.