Danas je 101. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, a sinoć je iranska vojska izvela prve vazdušne udare na izraelsku teritoriju od početka aprila i uspostqavljanja krhkog prekida vatre.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) poručpio je da je napad raketama u više talasa na severni Izrael bio samo "početak celonedeljnih kontinuiranih vazdušnih udara", koji su usledili nakon što je Izrael juče pogodio položaje proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah u južnom delu libanske prestonice Bejrut.