IRAN NAPAO IZRAELSKE BAZE, UPOZORAVA AMERIKU DA SE NE MEŠA! Izveden i drugi talas udara, sprema se novi odgovor: Svima je dosta maničnog režima (FOTO, VIDEO)
Danas je 101. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, a sinoć je iranska vojska izvela prve vazdušne udare na izraelsku teritoriju od početka aprila i uspostqavljanja krhkog prekida vatre.
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) poručpio je da je napad raketama u više talasa na severni Izrael bio samo "početak celonedeljnih kontinuiranih vazdušnih udara", koji su usledili nakon što je Izrael juče pogodio položaje proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah u južnom delu libanske prestonice Bejrut.
Ubrzoi po prvom napadu iz Teherana posle dva meseca usledila je odmazda Izraela čija je vojska izvela vazdušne udare na zapadni i centralni deo Irana, uključujući i prestonicu te zemlje.
Iran upozorava Ameriku da se ne meša
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao dve izraelske vazduhoplovne baze u Nevatimu i Tel Nofu raketnim napadima i da je dalje spreman vojne odgovore planirane "na osnovu različitih neprijateljskih scenarija".
- Upozoravamo američku administraciju i režime koji podržavaju neprijateljski entitet (Izrael) na posledice intervencije. Potvrđujemo da će bilo koja teritorija ili vazdušni prostor koji su stavljeni na raspolaganje za agresiju protiv Irana učiniti njihove vlasnike direktnom metom naših udara - poručila je iranska Revolucionarna garda.
Tokom prvog talasa udara Izrael oborio 11 iranskih balističkih raketa, u drugom napadnute vazduhoplovne baze
Jehiel Lajter, izraelski ambasador u SAD, objavio je na društvenoj mreži X da je Iran ispalio 11 balističkih raketa na Izrael u prvom talasu napada na tu zemlju.
On je naveo da nije bilo povređenih, a da je izraelska vojska saopštila da su sve rakete presretnute.
U drugom talasu raketa lansiranih jutros Iran je objavio da je ciljao izraelske vazduhoplovne baze Nevatim i Tel Nof, a Skaj njuz navodi da još uvek nema izveštaja o povređenima ili šteti.
- Nijedna zemlja na svetu koja poštuje sebe ne bi tolerisala takav napad, a neće ni Izrael - poručio je Lajter.
On je dodao da Izrael sada cilja lokacijeza lansiranje raketa zemlja-zemlja u Iranu, kao i "infrastrukturne objekte koji nisu povezani s energetskim sektorom".
- Svima je dosta ovog maničnog iranskog režima - zaključio je Lajter:
Još jedan talas iranskih raketnih udara na Izrael
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je još jedan talas iranskih raketa ispaljen prema Izraelu.
U saopštenju IDF navedeno je da su PVO sistemi "radili na presretanju pretnje".
Ponovo je upućen poziv stanovništvu da potraži sklonište ako prime upozorenje putem mobilnih telefona.
Revolucionarna garda preti "operacijama na svim frontovima"
Iranska Revolucionarna garda je poručila da je spremna za "široke operacije na svim frontovima", obkavila je novinska agencija Fars, prenosi Sakj njuz.
Izrael napao iranski petrohemijski kompleks
Izraelska vojska je saopštila da su njene vazduhoplovne snage napale nekoliko ciljeva u petrohemijskom kompleksu u Iranu.
Navodi se da se objekat nalazio u Mahšaru na jugozapadu zemlje.
Odmah skočila cena nafte
Cene nafte su porasle jutros na berzama u Aziji nakon nove eskalacije na Bliskom istoku.
Barek srove nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, skočio je za 2,6 odsto na 95,5 dolara, dok je cena sirove nafte kojom se trguje u SAD porasla za 2,5 odsto na 92,75 dolara.
Raketni napad na Izrael iz Jemena, sirene u Jerusalimu i Tel Avivu
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su registrovale lansiranje rakete iz Jemena ka izraelskoj teritoriji.
Navodi se da su sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) "operativno delovali kako bi presreli pretnju".
Tajms of Izrael je izvestiol da su se sirene za upozorenje na vazdušnu opasnost oglasile širom Jerusalima, Tel Aviva i drugih delova centralnog Izraela.
Iz IDF je navedeno da je stanovništvu, nakon "procene situacije", u međuvremenu "dozvoljeno da napusti zaštićene prostore u svim delovima zemlje".
Državna TV: Eksplozije u više iranskih gradova
Iranska državna televizija je izvestila o eksplozijama u tri grada nakon što je Izrael objavio da su njegove vazduhoplovne snage pogodile vojne ciljeve u centralnom i zapadnom Iranu.
- Nekoliko eksplozija čulo se u Teheranu, Tabrizu i Isfahanu - objavila je državna televizija na Telegramu.
Eksplozije su se navodno čule i u blizini grada Karadž u centralnom delu Irana.
Međunarodni aerodrom u Teheranu zatvoren "do daljnjeg"
Iran je "do daljnjeg" obustavio sve dolazne letove na teheranski međunarodni aerodrom "Imam Homeini" nakon što je pokrenuo talas raketnih napada na Izrael, javili su lokalni mediji, prenosi BBC.
Međunarodni aerodrom "Imam Homeini" jedan je od dva aerodroma u Teheranu i ponovo je otvoren za saobraćaj u aprilu nakon što je nedeljama bio zatvoren zbog sukoba na Bliskom istoku.
Tramp uzalud tražio od Netanjahua da ne uzvraća na iranski napad
Američki predsednik Donald Tramp je govorio za više američkih i međunarodnih medija nakon iranskog raketnog napada na Izrael, a pre razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom šef Bele kuće je kazao sajtu Aksios da planira da od njega zatraži da ne uzvraća na iranski napad.
Predsednik je ponovio tu poruku u izjavi za izraelski Kanal 12, rekavši da ne želi da vidi "dodatni napad večeras".
- U iranskim vazdušnim udarima nije bilo povređenih. Svi oni su se zabavili. Izrael je izveo svoj napad (na Hezbolah), a Iran svoj (na Izrael). Ne treba nam još jedan - poručio je Tramp.
On je dodao je da će pozvati Netanjahua "odmah sada" i reći mu da ne uzvraća Iranu, poručivši prethodno da je on kao predsednik Amerike taj koji "povlači poteze", ali očigledno premijer Izraela nije to poslušao.