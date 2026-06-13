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Najmanje 3.756 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban od 2. marta, saopštilo je danas libansko ministarstvo zdravlja.

U saopštenju se navodi da su u izraelskim napadima na Liban od 2. marta do sada povređene najmanje 11.632 osobe.

Sukobi između Izraela i Hezbolaha počeli su 2. marta, dva dana pošto su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran posle čega je libanska militantna grupa napala izraelsku teritoriju.

U znak odmazde, Izrael je počeo napade na južni Liban i glavni grad, Bejrut, kao i druga područja.

U međuvremenu, Hezbolah se odupirao pritisku libanske vlade da se razoruža.

Više od milion ljudi je raseljeno zbog borbi u Libanu.

Kurir.rs/Agencije

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