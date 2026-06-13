U saopštenju se navodi da su u izraelskim napadima na Liban od 2. marta do sada povređene najmanje 11.632 osobe.
Llibansko ministarstvo zdravlja saopštilo
UŽAS U LIBANU: Najmanje 3.756 ljudi poginulo u izraelskim napadima od 2. marta
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Najmanje 3.756 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban od 2. marta, saopštilo je danas libansko ministarstvo zdravlja.
U saopštenju se navodi da su u izraelskim napadima na Liban od 2. marta do sada povređene najmanje 11.632 osobe.
Sukobi između Izraela i Hezbolaha počeli su 2. marta, dva dana pošto su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran posle čega je libanska militantna grupa napala izraelsku teritoriju.
U znak odmazde, Izrael je počeo napade na južni Liban i glavni grad, Bejrut, kao i druga područja.
U međuvremenu, Hezbolah se odupirao pritisku libanske vlade da se razoruža.
Više od milion ljudi je raseljeno zbog borbi u Libanu.
Kurir.rs/Agencije
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