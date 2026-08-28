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10:16

Broj poginulih porastao na 489

Nepalska policija saopštila je da je 489 ljudi poginulo u poplavama koje su pogodile zemlju u sredu.

Dodaju da su tela pronađena u najteže pogođenim okruzima Rasuva i Nuvakot, a većina se nalazi u okrugu Čitvan - gde reka Trišuli teče svojim tokom i uliva se u reku Seti Gandaki.

10:10

Dramatičan snimak spasavanja

Nepalska vojska objavila je snimak dramatičnog spasavanja dve osobe iz hidroelektrane u okrugu Rasuva, jednom od najteže pogođenih područja nakon katastrofalnih poplava.

Na snimku se vidi kako vojnici izvlače dvojicu muškaraca prekrivenih blatom iz tunela, a zatim ih nose niz strmu padinu preko klizavog, muljevitog terena. Jednog od spašenih vojnici su nosili na leđima.

Vojska je saopštila da je operacija dodatno otežana izuzetno nepristupačnim terenom i opasnim uslovima u području pogođenom poplavama.

9:39

Kina nastavlja sa spasilačkim operacijama

Spasilačke operacije na kineskoj strani granice ponovo su pokrenute nakon što se nivo vode u jezeru iza prirodne brane blago spustio, objavila je kineska državna televizija CCTV. Kineski državni mediji navode i da se jezero više ne preliva.

Spasavanje je bilo obustavljeno gotovo tri sata zbog straha da bi jezero moglo da izazove novi poplavni talas.

Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

9:38

Poslato upozorenje stanovništvu zbog prelivanja jezera

Nepalske vlasti poslale su stanovnicima upozorenje zbog porasta vodostaja reke Bhote Koši u okrugu Rasuva.

U poruci poslatoj u 11.48 po lokalnom vremenu navodi se da je nepalska služba za upravljanje katastrofama dobila informacije da se poplavljivanje reke pojačava. Stanovnicima je savetovano da ostanu na sigurnom i budu na oprezu.

9:38

Crveni krst zabrinut

Ekipe Crvenog krsta u Nepalu povlače se na sigurno nakon izveštaja o novoj poplavi u okrugu Rasuva. Dejvid Fišer, šef delegacije Crvenog krsta u Nepalu, rekao je da su „veoma zabrinuti“ zbog razvoja situacije.

Dodao je da ekipe istovremeno pomažu u širenju upozorenja stanovništvu.

Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

9:37

Postavljaju se kamere oko jezera

Kineski državni mediji potvrdili su da je danas došlo do prelivanja jezera koje se formiralo iza nanosa nakon odrona u sredu. Državna televizija CCTV javlja da je jezero puno i da voda otiče, zbog čega su spasilačke operacije u tom području privremeno obustavljene.

Agencija Sinhua navodi da se oko jezera postavljaju nadzorne kamere kako bi vlasti u narednim satima preciznije pratile situaciju. Nepalska policija ranije je upozorila da je prirodna brana na tibetanskoj strani probijena.

9:36

Meštani beže od nove katastrofe

Meštani u nepalskom okrugu Rasuva počeli su da beže prema višim predelima nakon što su vlasti dobile upozorenje da je jezero iza prirodne brane probilo obalu, javlja Rojters. Najviši zvaničnik okruga Narendra Parijar rekao je da vidi kako nivo vode raste.

Helikopterske spasilačke operacije u Rasuviju su obustavljene, a očevici navode da stanovnici trče prema brdima zbog straha od novog poplavnog talasa.

Nepalska vojska objavila je da su spasilačke operacije zaustavljene na 90 minuta nakon informacija da je brana popustila na kineskoj strani granice.

9:35

Kina objavila gde se nalazi jezero od kojeg preti opasnost

Kineska državna televizija CCTV objavila je koordinate jezera koje se formiralo iza nanosa nakon odrona u sredu. Prema njihovim podacima, jezero se nalazi oko 10 kilometara od graničnog prelaza Đirong i sadrži više od dva miliona kubnih metara vode.

Zbog straha da bi prirodna brana mogla da popusti i izazove novu poplavu, spasilačke operacije na tibetanskoj strani granice jutros su obustavljene.

9:35

Jezero počelo da se preliva

Nepalska policija objavila je da je jezero nastalo iza prirodne brane na tibetanskoj strani granice probilo obalu. Vlasti u nepalskom okrugu Rasuva potvrdile su da su dobile obaveštenje o incidentu i da zbog toga raste nivo vode u reci.

Kineski državni mediji ranije su objavili da je jezero već počelo da se preliva. Nepalska vojska privremeno je zaustavila spasilačke operacije na 90 minuta zbog moguće opasnosti od novog poplavnog talasa.

Satelitski snimci katastrofe u Nepalu Foto: Planet Labs PBC

9:34

Broj poginulih porastao na 475

Potraga i spasavanje se nastavljaju, dok ekipe istovremeno rade na raščišćavanju blokiranih puteva u pogođenim područjima.

Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

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