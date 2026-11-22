"GLADNA SAM I NE ZNAM KAKO DA SE SNAĐEM" Policajac tražio baki (80) da pokaže šta nosi u cegeru, a zbog onoga što je usledilo se RASPLAKALA
- Osamdesetogodišnja penzionerka u Bielli pokušala je da ukrade konzervu tune iz supermarketa jer nije imala dovoljno novca.
- Kada su je policajci zaustavili, rekla je da je gladna i da živi sama, pa je zaplakala.
- Jedan policajac je potom platio 10 evra za tunu, a direktor prodavnice odustao je od prijave.
Penzionerka je ušla u supermarket "Eurospin" kako bi kupila osnovne namirnice, ali je na kasi shvatila da nema dovoljno novca.
U očaju, sakrila je konzervu tune ispod kaputa i pokušala da neprimetno napusti prodavnicu. Međutim, radnici su primetili njen gest i odmah pozvali policiju.
Policajac platio račun i sprečio prijavu
Patrola policije brzo je reagovala i pronašla staricu dok se polako vraćala kući sa svojim cegerom na točkiće. Kada su je zaustavili, priznala je šta je uradila i sa suzama u očima rekla: "Gladna sam, živim sama i ne znam kako da se snađem".
Umesto da protiv nje podnesu prijavu, jedan od policajaca je odlučio da pomogne. Vratio se u supermarket, izvadio 10 evra iz sopstvenog novčanika i platio za konzervu tune.
Njegov gest dirnuo je i direktora prodavnice, koji je odlučio da ne pokrene pravni postupak protiv starice.
Kurir.rs/ Ansa