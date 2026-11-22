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Penzionerka je ušla u supermarket "Eurospin" kako bi kupila osnovne namirnice, ali je na kasi shvatila da nema dovoljno novca.

U očaju, sakrila je konzervu tune ispod kaputa i pokušala da neprimetno napusti prodavnicu. Međutim, radnici su primetili njen gest i odmah pozvali policiju.

Policajac platio račun i sprečio prijavu

Patrola policije brzo je reagovala i pronašla staricu dok se polako vraćala kući sa svojim cegerom na točkiće. Kada su je zaustavili, priznala je šta je uradila i sa suzama u očima rekla: "Gladna sam, živim sama i ne znam kako da se snađem".

Umesto da protiv nje podnesu prijavu, jedan od policajaca je odlučio da pomogne. Vratio se u supermarket, izvadio 10 evra iz sopstvenog novčanika i platio za konzervu tune.