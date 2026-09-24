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15:21

Jelovnik na večeri Trampa i Sija

Iz kancelarije prve dame SAD poručuju da svi ovi detalji na večeri spajaju kinesku umetnost i američku tradiciju u duhu bezvremenske elegancije Bele kuće.

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14:49

Pogledajte izraze lica Trampa i Sija tokom preleta bombardera B-1

14:42

"Samo Tramp"

Još jedna Trampova objava, ovog puta tu je samo fotografija sa dočeka Sija, sa supersoničnim teškim bombarderom B-1 koji ih nadleće i kratkom porukom "Samo Tramp", koja bi trebalo da znači da samo on može da priredi ovakav doček kineskom predsedniku.

14:29

Tramp: Predsednik Si izgleda snažno i živahno, gospođa je prelepa

Tramp nastavlja sa porukama na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- Sreo sam se sa predsednikom Sijem kod aviona (Aerodom!) juče i izgleda snažno, živahno i u dobroj formi - Bolje nego ikad. Gospođa Si, naravno, PRELEPA! Predsednik D. DŽ. T. - piše u najnovojoj Trampovoj objavi.

Kineski predsednik Si Đinping Foto: IGOR KOVALENKO/EPA, Ng Han Guan/AP Pool, Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

14:15

Satnica samita (po vremenu u Srbiji)

Bela kuća je objavila satnicu događaja.

16h: Ceremonija počinje na Južnom travnjaku, uz prikazivanje zastave SAD, počasni kordon Oružanih snaga i trubački orkestar kopnene vojske, a zatim se premešta u Belu kuću, gde će orkestar marinaca svirati himne dveju zemalja. Tramp i Si će tu održati govore i razmeniti poklone, nakon čega sledi vojna smotra u ružičnjaku Bele kuće. Ceremonija se završava preletima dva bombardera B-2 Spirit i četiri borbena aviona F-22 Reptor.

17.30h: Tramp i Si će održati bilateralne sastanke u Ovalnom kabinetu Bele kuće. Za to vreme njihove supruge Melanija Tramp i Peng Lijuan će posetiti Nacionalni muzej azijske umetnosti u sklopu "Smitsonijan institucije" u Vašingtonu.

00.45h: Uveče (18.45h po vašingtonskom vremenu) Si i supruga će se vratiti u Belu kuću na državničku večeru u Istočnoj sobi.

Oko 1h: Tramp i Si će održati govor u Istočnoj sobi.

U petak ujutru po vašingtonskom vremenu Trampovi će takođe ugostiti Sija i Peng na čaju u Crvenoj sobi pre nego što zajedno posete Nacionalni arhiv i gosti se vrate u Kinu.

13:58

Tramp: Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem, super inteligencija (SI) biće velika tema razgovora

Tramp je objavio prvu poruku u vezi sa samitom na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) o tome da će veštačka inteligencija (AI), odnosno "super inteligencija (SI), kako je on pod skora naziva, biti "velika tema razgovora" sa Sijem.

- Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) biće velika tema razgovora, ali želim da je ostavim tačno tamo gde jeste. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde! - napisao je Tramp.

Tramp se do sada opirao pozivima na strožu regulaciju te oblasti i kazao svetskim liderima na Generalnoj skupštini UN u utorak da "ko god pobedi na polju veštačke inteligencije, pobeđuje", što je već ranije tvrdio.

13:54

Dogovor o produženju ekonomskom primirja postignut uoči samita

Ubrzo nakon što je avion u kojem je bio predsednik Kine sleteo na pistu, američki ministar finansija Skot Besent kazao za Foks njuz da su se dve zemlje složile da produže jednogodišnje primirje u trgovinskom ratu, koje je trebalo da istekne 10. novembra, a sada će potrajati do 10. januara.

Skot Besent, ministar finansija SAD Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

13:52

Tramp priredio spektakularan doček Siju, pistu nadletali bombarderi

Bombarderi B-1 sinoć su leteli iznad glava Trampa i Sija, a topovi su pucali dok su predsednici SAD i Kine slušali američku himnu, koju je u vojnoj bazi Endrjuz odsvirao orkestar Ratnog vazduhoplovstva.

Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

13:41

Ovako je bilo na poslednjem samitu u Pekingu

Sijev boravak u Vašingtonu je uzvratna poseta Trampu nakon što je kineski predsednik u maju ove godine ugostio američkog kolegu u Pekingu.

Sastanak u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, Maxim Shemetov / POOL/REUTERS

Poseta Hramu neba u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, Mark Schiefelbein/AP

Kineski predsednik Si Đinping pokazao američkom predsedniku Donaldu Trampu carski vrt u Džongnanhaju, stambenom kompleksu državnog vrha u Pekingu Foto: Yan Yan / Xinhua News / Profimedia, Mark Schiefelbein/AP Pool