"PREDSEDNIK SI IZGLEDA SNAŽNO I ŽIVAHNO, GOSPOĐA JE PRELEPA!" Tramp se zagreva za samit sa kineskim predsednikom, objavljen plan sastanka, opet stižu BOMBARDERI
Danas se u Beloj kući održava samit američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.
Sijev avion je sinoć sleteo u vojnu bazu Endrjuz u blizini Vašingtona, a Tramp je lično otišao da ga pozdravi, što je prvi put posle više od šest decenija da je predsednik SAD tamo dočekao nekog svetskog lidera koji je stigao u zvaničnu posetu.
Jelovnik na večeri Trampa i Sija
Iz kancelarije prve dame SAD poručuju da svi ovi detalji na večeri spajaju kinesku umetnost i američku tradiciju u duhu bezvremenske elegancije Bele kuće.
"Samo Tramp"
Još jedna Trampova objava, ovog puta tu je samo fotografija sa dočeka Sija, sa supersoničnim teškim bombarderom B-1 koji ih nadleće i kratkom porukom "Samo Tramp", koja bi trebalo da znači da samo on može da priredi ovakav doček kineskom predsedniku.
Tramp: Predsednik Si izgleda snažno i živahno, gospođa je prelepa
Tramp nastavlja sa porukama na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- Sreo sam se sa predsednikom Sijem kod aviona (Aerodom!) juče i izgleda snažno, živahno i u dobroj formi - Bolje nego ikad. Gospođa Si, naravno, PRELEPA! Predsednik D. DŽ. T. - piše u najnovojoj Trampovoj objavi.
Satnica samita (po vremenu u Srbiji)
Bela kuća je objavila satnicu događaja.
16h: Ceremonija počinje na Južnom travnjaku, uz prikazivanje zastave SAD, počasni kordon Oružanih snaga i trubački orkestar kopnene vojske, a zatim se premešta u Belu kuću, gde će orkestar marinaca svirati himne dveju zemalja. Tramp i Si će tu održati govore i razmeniti poklone, nakon čega sledi vojna smotra u ružičnjaku Bele kuće. Ceremonija se završava preletima dva bombardera B-2 Spirit i četiri borbena aviona F-22 Reptor.
17.30h: Tramp i Si će održati bilateralne sastanke u Ovalnom kabinetu Bele kuće. Za to vreme njihove supruge Melanija Tramp i Peng Lijuan će posetiti Nacionalni muzej azijske umetnosti u sklopu "Smitsonijan institucije" u Vašingtonu.
00.45h: Uveče (18.45h po vašingtonskom vremenu) Si i supruga će se vratiti u Belu kuću na državničku večeru u Istočnoj sobi.
Oko 1h: Tramp i Si će održati govor u Istočnoj sobi.
U petak ujutru po vašingtonskom vremenu Trampovi će takođe ugostiti Sija i Peng na čaju u Crvenoj sobi pre nego što zajedno posete Nacionalni arhiv i gosti se vrate u Kinu.
Tramp: Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem, super inteligencija (SI) biće velika tema razgovora
Tramp je objavio prvu poruku u vezi sa samitom na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) o tome da će veštačka inteligencija (AI), odnosno "super inteligencija (SI), kako je on pod skora naziva, biti "velika tema razgovora" sa Sijem.
- Veliki dan sa predsednikom Kine Sijem. Super inteligencija (SI) biće velika tema razgovora, ali želim da je ostavim tačno tamo gde jeste. To je i stav Kine. Naša zaštitna ograda je Ministarstvo pravde! - napisao je Tramp.
Tramp se do sada opirao pozivima na strožu regulaciju te oblasti i kazao svetskim liderima na Generalnoj skupštini UN u utorak da "ko god pobedi na polju veštačke inteligencije, pobeđuje", što je već ranije tvrdio.
Dogovor o produženju ekonomskom primirja postignut uoči samita
Ubrzo nakon što je avion u kojem je bio predsednik Kine sleteo na pistu, američki ministar finansija Skot Besent kazao za Foks njuz da su se dve zemlje složile da produže jednogodišnje primirje u trgovinskom ratu, koje je trebalo da istekne 10. novembra, a sada će potrajati do 10. januara.
Tramp priredio spektakularan doček Siju, pistu nadletali bombarderi
Bombarderi B-1 sinoć su leteli iznad glava Trampa i Sija, a topovi su pucali dok su predsednici SAD i Kine slušali američku himnu, koju je u vojnoj bazi Endrjuz odsvirao orkestar Ratnog vazduhoplovstva.
Ovako je bilo na poslednjem samitu u Pekingu
Sijev boravak u Vašingtonu je uzvratna poseta Trampu nakon što je kineski predsednik u maju ove godine ugostio američkog kolegu u Pekingu.