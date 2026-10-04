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Rojevi moljaca koja poslednjih dana prekrivaju kuće u jugoistočnoj Australiji znak su da se ova ugrožena vrsta oporavlja, saopštile su vlasti.

Populacija moljaca vrste "Bogong", čiji raspon krila dostiže i do pet centimetara, godinama je naglo opadala, zbog čega je njihova prolećna seoba ka jugu, ka pećinama u Australijskim Alpima, postajala sve manje primetna. Na tom putu mogu da pređu i do 3.000 kilometara.

Međutim, ove godine njihov broj je značajno porastao, a stižu izveštaji da u velikim jatima zaposedaju dvorišta i kuće duž istočne obale Australije, uključujući Sidnej, glavni grad Novog Južnog Velsa.

Pozitivan znak za ekosistem

- Zaista je uzbudljivo videti povratak populacije koja se oporavlja - izjavio je Stiv Van, poslanik iz izborne jedinice Monaro u Novom Južnom Velsu.

- Moljci "Bogong" su od vitalnog značaja za naš ekosistem: oni predstavljaju izvor hrane za dragocene autohtone životinje, poput planinskog patuljastog oposuma, a takođe vrše oprašivanje naših stabala eukaliptusa.

U susednoj državi Viktoriji, glavni stručnjak za biodiverzitet Džejms Tod takođe je izrazio zadovoljstvo zbog povratka ovih moljaca u tako velikom broju ove godine.

- Povećanje njihovog broja je pozitivan znak za biodiverzitet - rekao je Tod u saopštenju.

Uzroci opadanja i mogući oporavak

Prema navodima vlasti, broj ovih moljaca, koji su bezopasni za ljude i zakonski zaštićeni, smanjio se usled suša, intenziviranja poljoprivrede i gubitka staništa.

Jedno od mogućih objašnjenja za njihov oporavak je veća količina padavina u severnom delu Novog Južnog Velsa, što je obezbedilo više hrane za njihove larve, izvestila je Australijska radiodifuzna korporacija (ABC).