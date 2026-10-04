NAJEZDA MOLJACA! Prekrivaju čitave delove grada, dvorišta i kuće: Neverovatne scene stižu iz Australije, evo zašto je to dobra vest
- Rojevi moljaca Bogong prekrivaju delove jugoistočne Australije, što vlasti vide kao znak oporavka ove ugrožene vrste.
- Njihova populacija je godinama padala zbog suša, intenzivne poljoprivrede i gubitka staništa, pa je seoba ka pećinama u Australijskim Alpima bila sve slabija.
- Stručnjaci navode da su veće padavine u severnom Novom Južnom Velsu možda pomogle oporavku, jer su larve dobile više hrane.
Rojevi moljaca koja poslednjih dana prekrivaju kuće u jugoistočnoj Australiji znak su da se ova ugrožena vrsta oporavlja, saopštile su vlasti.
Populacija moljaca vrste "Bogong", čiji raspon krila dostiže i do pet centimetara, godinama je naglo opadala, zbog čega je njihova prolećna seoba ka jugu, ka pećinama u Australijskim Alpima, postajala sve manje primetna. Na tom putu mogu da pređu i do 3.000 kilometara.
Međutim, ove godine njihov broj je značajno porastao, a stižu izveštaji da u velikim jatima zaposedaju dvorišta i kuće duž istočne obale Australije, uključujući Sidnej, glavni grad Novog Južnog Velsa.
Pozitivan znak za ekosistem
- Zaista je uzbudljivo videti povratak populacije koja se oporavlja - izjavio je Stiv Van, poslanik iz izborne jedinice Monaro u Novom Južnom Velsu.
- Moljci "Bogong" su od vitalnog značaja za naš ekosistem: oni predstavljaju izvor hrane za dragocene autohtone životinje, poput planinskog patuljastog oposuma, a takođe vrše oprašivanje naših stabala eukaliptusa.
U susednoj državi Viktoriji, glavni stručnjak za biodiverzitet Džejms Tod takođe je izrazio zadovoljstvo zbog povratka ovih moljaca u tako velikom broju ove godine.
- Povećanje njihovog broja je pozitivan znak za biodiverzitet - rekao je Tod u saopštenju.
Uzroci opadanja i mogući oporavak
Prema navodima vlasti, broj ovih moljaca, koji su bezopasni za ljude i zakonski zaštićeni, smanjio se usled suša, intenziviranja poljoprivrede i gubitka staništa.
Jedno od mogućih objašnjenja za njihov oporavak je veća količina padavina u severnom delu Novog Južnog Velsa, što je obezbedilo više hrane za njihove larve, izvestila je Australijska radiodifuzna korporacija (ABC).
(Kurir.rs/Index)