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Čuveni havajski morski luk Holei, stena od lave visoka 27,4 metra, koja je nastala pre oko 550 godina, urušila se u Tihi okean.

Tačno vreme urušavanja nije poznato. Luk je još 23. septembra izbijao iz obale u more na području Nacionalnog parka "Vulkani Havaja", ali ga do 27. septembra više nije bilo, saopštila je Služba nacionalnih parkova SAD (NPS).

- Obala koja okružuje morski luk godinama je pokazivala znake nestabilnosti - navela je služba, podsećajući da je još 2021. godine upozorila da će se luk jednog dana urušiti.

Smešten na kraju puta "Chain of Craters Road" na ostrvu Havaji, poznatom i kao "Veliko ostrvo", ovaj prirodni fenomen bio je popularna i često fotografisana turistička destinacija. Veruje se da se luk urušio dok je park prošlog vikenda bio privremeno zatvoren zbog tropske oluje Nolo.

Služba nacionalnih parkova navela je da su zemljotresi tokom erupcije vulkana Kilauea 2018. godine, kao i urušavanje njegovog vrha, oštetili litice u blizini luka.

Njegovo konačno urušavanje predstavlja "najnoviju promenu udaljene i surove obale parka".

U januaru 2020. godine, nove pukotine i nestabilnost litica dovele su do zatvaranja prvobitnog vidikovca sa kojeg se posmatrao luk. Nekoliko meseci kasnije otvoren je novi vidikovac, na bezbednijoj udaljenosti, saopštila je NPS.

Talasi tropske oluje kasnije iste godine odlomili su deo stene sa donjeg dela luka.

- Ova formacija je prelepa, ali privremena i ima ograničen životni vek. Morski luk će se jednog dana urušiti u more. Međutim, druge formacije će ga zameniti dok se litica postepeno bude povlačila ka unutrašnjosti - saopštila je Služba nacionalnih parkova 2021. godine.

Hiljade ljudi lajkovalo je i komentarisalo objavu NPS-a na društvenim mrežama o urušavanju luka, deleći svoja sećanja na posetu ovoj formaciji i objavljujući njene fotografije.

- Ništa i niko nije ovde zauvek. Za milione godina Sunce će umreti. Cenite ono što je dobro i lepo – sada - napisao je jedan korisnik Fejsbuka.