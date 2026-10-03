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Šef zatvorskog sistema američke savezne države Tenesi podnosi ostavku, saopštio je danas guverner Bil Li, posle neuspešnog pogubljenja Kriste Pajk, koja je potom priključena na respirator u bolnici.

Komesar Sekretarijata za izdržavanje zatvorskih sankcija Tenesija Frenk Strada napustiće funkciju ovog meseca, rekao je Li, prenosi AP.

Strada je u saopštenju naveo da je njegova ostavka "u najboljem interesu građana Tenesija", dok nezavisna istraga utvrđuje šta se dogodilo u sredu, kada država nije uspela da pogubi Pajk uprkos tome što su joj ubrizgane dve doze smrtonosnog leka.

"Smatram da je ova istraga u potpunosti opravdana i neophodna i spreman sam da učinim sve što mogu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo", rekao je Strada.

Pajk je nakon neuspelog pokušaja pogubljenja prebačena u bolnicu, gde je u narednim satima bila bez svesti i priključena na respirator, naveli su njeni advokati u sudskom podnesku.

Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

Bolničko osoblje pokušavalo je da joj spase život, a prema navodima advokata, do kasno u četvrtak pokušavali su da iz njenog organizma uklone dve doze pentobarbitala, leka koji država koristi za izvršenje smrtnih kazni.

Neuspešno pogubljenje izazvalo je zahteve za odgovorima među zagovornicima i protivnicima smrtne kazne.

Li je naložio nezavisnu istragu i obustavio sva nova pogubljenja.

Strada je rekao da veruje da je država "ispunila svoje obaveze u skladu sa utvrđenim protokolom".

Advokati Pajk pozdravili su Stradinu ostavku, ali su naveli da "to sada ne pomaže Kristi".

"Ono što joj se dogodilo u sredu odraz je sistemskog propusta koji daleko prevazilazi odgovornost bilo koje pojedinačne osobe", saopštio je njen pravni tim od četiri advokata.

Oni su izrazili nadu da će guvernerov poziv na potpunu i nezavisnu istragu ukazati na "ozbiljne probleme u čitavom sistemu izvršenja smrtnih kazni u Tenesiju".

Foto: Tennessee Department of Correction

Advokati Pajk naveli su da veruju da su problemi sa intravenskim linijama doveli do toga da pentobarbital dospe u njeno telo, umesto u krvotok.

Strada je preuzeo funkciju komesara Sekretarijata za izdržavanje sankcija Tenesija u januaru 2023. godine, nakon što je bio zamenik direktora Ministarstva za zatvore Arizone.

Krajem 2024. godine najavio je da Tenesi menja protokol za izvršenje smrtonosne injekcije i da će se koristiti isključivo pentobarbital.

Prema podacima, od 2025. godine u toj saveznoj državi pogubljene su četiri osobe.

Pajk je imala 18 godina kada je, zajedno sa svojim tadašnjim dečkom, mučila i ubila školsku drugaricu Kolin Slemer, u naletu ljubomore.

Kasnije je postala jedna od najmlađih žena osuđenih na smrt u SAD.