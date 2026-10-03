Slušaj vest

Šef zatvorskog sistema američke savezne države Tenesi podnosi ostavku, saopštio je danas guverner Bil Li, posle neuspešnog pogubljenja Kriste Pajk, koja je potom priključena na respirator u bolnici.

Komesar Sekretarijata za izdržavanje zatvorskih sankcija Tenesija Frenk Strada napustiće funkciju ovog meseca, rekao je Li, prenosi AP.

Strada je u saopštenju naveo da je njegova ostavka "u najboljem interesu građana Tenesija", dok nezavisna istraga utvrđuje šta se dogodilo u sredu, kada država nije uspela da pogubi Pajk uprkos tome što su joj ubrizgane dve doze smrtonosnog leka.

"Smatram da je ova istraga u potpunosti opravdana i neophodna i spreman sam da učinim sve što mogu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo", rekao je Strada.

Pajk je nakon neuspelog pokušaja pogubljenja prebačena u bolnicu, gde je u narednim satima bila bez svesti i priključena na respirator, naveli su njeni advokati u sudskom podnesku.

krista.jpg
Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

Bolničko osoblje pokušavalo je da joj spase život, a prema navodima advokata, do kasno u četvrtak pokušavali su da iz njenog organizma uklone dve doze pentobarbitala, leka koji država koristi za izvršenje smrtnih kazni.

Neuspešno pogubljenje izazvalo je zahteve za odgovorima među zagovornicima i protivnicima smrtne kazne.

Li je naložio nezavisnu istragu i obustavio sva nova pogubljenja.

Strada je rekao da veruje da je država "ispunila svoje obaveze u skladu sa utvrđenim protokolom".

Advokati Pajk pozdravili su Stradinu ostavku, ali su naveli da "to sada ne pomaže Kristi".

"Ono što joj se dogodilo u sredu odraz je sistemskog propusta koji daleko prevazilazi odgovornost bilo koje pojedinačne osobe", saopštio je njen pravni tim od četiri advokata.

Oni su izrazili nadu da će guvernerov poziv na potpunu i nezavisnu istragu ukazati na "ozbiljne probleme u čitavom sistemu izvršenja smrtnih kazni u Tenesiju".

Krista Pajk
Foto: Tennessee Department of Correction

Advokati Pajk naveli su da veruju da su problemi sa intravenskim linijama doveli do toga da pentobarbital dospe u njeno telo, umesto u krvotok.

Strada je preuzeo funkciju komesara Sekretarijata za izdržavanje sankcija Tenesija u januaru 2023. godine, nakon što je bio zamenik direktora Ministarstva za zatvore Arizone.

Krajem 2024. godine najavio je da Tenesi menja protokol za izvršenje smrtonosne injekcije i da će se koristiti isključivo pentobarbital.

Prema podacima, od 2025. godine u toj saveznoj državi pogubljene su četiri osobe.

Pajk je imala 18 godina kada je, zajedno sa svojim tadašnjim dečkom, mučila i ubila školsku drugaricu Kolin Slemer, u naletu ljubomore.
Kasnije je postala jedna od najmlađih žena osuđenih na smrt u SAD.

Kurir.rs/AP

Ne propustitePlanetaOVO JE HRONOLOGIJA HAOSA TOKOM NEUSPELOG IZVRŠENJA SMRTNE KAZNE: Sedam novinara opisalo agoniju Kriste Pajk: "Mirna sam i spremna da odem"!
krista.jpg
Planeta"SLUČAJ BEZ PRESEDANA U MODERNOJ ERI" Stručnjak o neuspešnom pogubljenju Kriste Pajk, osuđenici pisali peticiju da se uvede treći način izvršenja smrtne kazne
4.jpg
PlanetaKRISTA PAJK KRITIČNO: Osuđenica koja je preživela smrtnu kaznu bez svesti, intubirana i priključena na respirator!
Krista Pajk
PlanetaKRISTA PAJK SE SMEJALA I PEVALA TOKOM NEUSPELOG POGUBLJENJA! Svedok tvrdi: "A onda je spavala najbolje u životu", novinar opisao ceo događaj (FOTO/VIDEO)
Krista Pajk
Planeta"ZANIMLJIVA SITUACIJA" Tramp u neverici zbog neuspelog pogubljenja Kriste Pajk, evo kako je prokomentarisao jezivi slučaj
tramp pajk.jpg
Planeta"ZNAO SAM DA ĆE POĆI PO ZLU" Stručnjak otkriva velike propuste tokom neuspešnog pogubljenja Kriste Pajk, nad njom se više ne može pokušati egzekucija (VIDEO)
Krista Pajk, Amerikanka osuđena na smrtnu kaznu zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine.
PlanetaTINEJDŽER KOJI JE PREŽIVEO ELEKTRIČNU STOLICU! Jeziv slučaj Vilija Fransisa iz 1946. godine: Da li ista sudbina čeka i Kristu Pajk? (FOTO)
Willie Francis Krista Pajk.jpg
PlanetaGUVERNER PRESEKAO POSLE JEZIVOG INCIDENTA: Sva pogubljenja obustavljena nakon što je osuđenica Krista Pajk preživela egzekuciju (FOTO/VIDEO)
Krista Pajk