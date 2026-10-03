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Više desetina mladih ljudi odlučilo je večeras da kampuje na Trgu gradske kuće u Valensiji posle današnjih protesta zbog stambenih problema, tokom kojih je došlo i do nemira kada je povređeno devet policajaca, dok je pet osoba uhapšeno.

Jedan od učesnika kampa, 19-godišnji Ugo, ispričao je da je sve počelo jutros protestom za stambena prava nakon što je Kongres odbacio dve uredbe koje je u petak usvojio Savet ministara, preneo je El Pais.

“Izdvojili smo se iz povorke, a grupa nas koja je želela da nastavi protest završila je ovde”, kazao je on.

U početku je to bila mala grupa, ali su postepeno pristizali novi ljudi formirajući krug, a neko je predložio da ostanu i protestuju mirno.

Oni su dobili i podršku Sindikata stanara Valensije, navodi El Pais.

Foto: Daniel Gonzalez/EFE

Tokom jutarnjih demonstracija, grupa demonstranata uspela je da probije ogradu i bezbednosni kordon postavljen oko objekta gde se održavao forum o investicijama u nekretnine, i dospela u prostor oko zgrade, dok je policija intervenisala jurišima, suzavcem i ispaljivanjem gumenih metaka u vazduh kako bi sprečila dalji pristup i rasterala protest.

Na protestu za odbranu prava na stanovanje upućen je i poziv na učešće u generalnom štrajku u novembru.

Protest je takođe organizovan kako bi se izrazilo ogorčenje zbog odbacivanja uredbi o stanovanju u Kongresu.

Španski Kongres je u petak odbacio dva kraljevska dekreta-zakona koje je prethodno u utorak usvojio Savet ministara sa ciljem ublažavanja stambene krize i zaštite zakupaca.

Prva uredba se odnosila na zaštitu od deložacija i suzbijanje spekulacija.

Ova mera je uključivala produženje zabrane izbacivanja iz stanova za ugrožene porodice i pojedince koji nemaju alternativni smeštaj.

Druga uredba odnosila se na automatsko produžavanje ugovora što bi sprečilo da stanodavci bez zakonski opravdanog razloga otkažu ugovore ili drastično povećaju kiriju nakon isteka postojećeg roka.

Obe uredbe su odbačene nakon što su protiv njih glasale desničarske partije, Narodna partija i Voks, ali i ključni vladini parlamentarni partneri poput katalonske separatističke stranke Junts.