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Jedan član posade je poginuo, a tri mornara su povređena u ruskom napadu na teretni brod u ukrajinskom lučkom gradu Odesi, saopštile su lučke vlasti.

Još 13 članova posade broda, koji je plovio pod zastavom Liberije, evakuisano je na sigurno, naveli su zvaničnici na Telegramu. Ukrajinski zvaničnici osudili su napad kao još jedan, kako su naveli, nameran ruski napad na civilnu plovidbu.

Nije poznato koje su nacionalnosti bili poginuli i povređeni članovi posade.

Ruska vojska saopštila je da je napala i oštetila teretni brod u Odesi za koji tvrdi da je prevozio vojnu opremu. Rusija navodi da brodovi koje napada u ukrajinskim lukama prevoze vojni teret.

Ukrajina je početkom jula počela da koristi dronove za napade na brodove u Crnom i Azovskom moru koji pristaju u lukama pod ruskom kontrolom. Kijev tvrdi da je od tada oštetio više od 300 tankera i teretnih brodova.

Rusija je odgovorila intenziviranjem napada na ukrajinske luke na Crnom moru i Dunavu, kao i na brodove.

Napadi obe strane gotovo su u potpunosti zaustavili pomorski saobraćaj u ukrajinskim i ruskim crnomorskim lukama.