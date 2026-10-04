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Jemenski pobunjenički pokret Hutisaopštio je danas da je izveo napad balističkim raketama i dronovima na saudijski naftni gigant “Saudi Aramko” u Rijadu, kao odgovor na napade na jemensku prestonicu Sanu.

Vojni portparol Huta Jahja Sari u televizijskom obraćanju je izjaivo da je operacija "uspešno ostvarila svoj cilj", izazvavši požare na pogođenim lokacijama.

Sari je takođe naveo da su Sana i druge jemenske provincije bile na meti 60 vazdušnih udara tokom prethodna 24 sata, čime je ukupan broj napada dostigao 1.420.

Za te napade on je okrivio Saudijsku Arabiju i upozorio da će ta grupa na "blokadu odgovoriti blokadom, a na eskalaciju eskalacijom".

Saudijska Arabija se za sada nije oglasila povodom tvrdnji Huta.

Huti su 20. jula najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, navodeći da je taj potez odgovor na pomorsku i vazdušnu opsadu koju Rijad sprovodi nad područjima pod njihovom kontrolom u Jemenu.

Od marta 2015. godine, Saudijska Arabija predvodi vojnu koaliciju koja pruža podršku međunarodno priznatoj vladi Jemena u borbi protiv snaga Huta, koje od septembra 2014. kontrolišu Sanu i nekoliko drugih provincija.