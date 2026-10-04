Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Mercstigao je 4. oktobra u Kijev u posetu čiji je cilj da potvrdi podršku Berlina Ukrajini, javila je nemačka novinska agencija DPA.

- Ako Rusija ne bude zaustavljena, njena vojna mašinerija će se pre ili kasnije okrenuti protiv nas - rekao je Merc po dolasku u ukrajinsku prestonicu vozom.

Merca su pratili ministarka privrede Katarina Rajhe i 10 rukovodilaca nemačkih kompanija iz sektora odbrane i energetike.

Prema izvorima iz nemačke vlade koje citira DPA, očekuje se da će Merc tokom posete najaviti nove obaveze u vezi sa finansijskom i vojnom pomoći Ukrajini, uključujući isporuku hiljada presretačkih dronova i podršku ubrzanju proizvodnje oružja dugog dometa za Ukrajinu.

On bi trebalo da objavi novi paket nemačke pomoći Ukrajini vredan više od 1,3 milijarde evra i završi sporazum o zajedničkoj proizvodnji dronova i drugog naoružanja.

Njega je na železničkoj stanici dočekao ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha, a nemački kancelar je odmah po dolasku poručio da su naredne nedelje posebno važne za Ukrajinu.

- Danas sam doputovao u Kijev jer je Ukrajini u narednim nedeljama potrebna sva naša podrška - rekao je Merc.

1/3 Vidi galeriju Fridrih Merc u iznenadnoj poseti Kijevu Foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Poseta dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa intenziviranjem ruske kampanje raketnih napada i napada dronovima i nastavlja da pritiska partnere da joj obezbede dodatne sisteme protivvazdušne odbrane i presretačke rakete.

Moskva je prethodno upozorila strane državljane i diplomatsko osoblje da ne putuju u Ukrajinu i da boravkom u zemlji sami preuzimaju rizik mogućih posledica.

Merc je krajem septembra rekao da Nemačka radi na načinima za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, koja ostaje jedan od najhitnijih vojnih prioriteta Kijeva.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridirh Merc obraća se nakon poraza njegove CDU na izborima u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: Youtube Printscreen

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskirekao je 29. septembra da je Ukrajina dobila nove pakete pomoći za protivvazdušnu odbranu od nekoliko zemalja.

Evropske vlade takođe razmatraju mehanizme koji bi Ukrajini omogućili da nabavi dodatne presretačke rakete za sisteme "Patriot", uključujući i kroz kupovine koje bi bile finansirane paketom kredita Evropske unijevrednim 90 milijardi evra.

Za to vreme, u Nemačkoj ogromno nezadovoljstvo Mercom, AfD nastavlja da raste!

Nezadovoljstvo kancelarom Fridrihom Mercom i vladom izuzetno je veliko prema istraživanju instituta INSA. Kakve bi posledice to moglo da ima na političku scenu Nemačke?

AfD je u istraživanju instituta INSA na saveznom nivou prvi put dostigao 30 odsto, dok je istovremeno Unija pala na najniži nivo.

AfD je u odnosu na prethodnu nedelju povećao podršku za jedan procentni poen, dok su CDU i CSU izgubili jedan poen i sada imaju svega 18 odsto.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

To znači da AfD u istraživanju INSA, sprovedenom za "Bild", ima čak 12 procentnih poena prednosti u odnosu na Uniju kancelara Fridriha Merca (CDU).

Za obe političke opcije ovo su rekordne, odnosno najlošije vrednosti koje je INSA do sada zabeležila. Unija je već jednom bila blizu ovako niskog rezultata. U oktobru 2021. godine INSA joj je izmerio 18,5 odsto.

U aktuelnom istraživanju, sprovedenom među 1.202 ispitanika, SPD (socijaldemokrate) je ostao na 14 odsto, dok su Zeleni izgubili jedan procentni poen i takođe pali na 14 odsto. Levica je ostala na 10 odsto. BSW i FDP sa po četiri odsto ostaju ispod cenzusa od pet procenata.

Tročlana koalicija protiv AfD-a?

Prema ovim rezultatima, većina poslaničkih mandata matematički bi mogla da se osvoji i sa znatno manje od 50 odsto glasova. Međutim, u postojećim političkim okolnostima koalicije dve stranke ne bi imale dovoljno mandata.

Dovoljna bi bila samo tročlana koalicija koju bi činile Unija, SPD i Zeleni.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Istovremeno, istraživanje pokazuje izuzetno visok stepen nezadovoljstva radom nemačkog kancelara i vlade. Čak 79 odsto ispitanih izjasnilo se da je nezadovoljno radom kancelara Fridriha Merca, dok je isti procenat nezadovoljan radom savezne vlade.