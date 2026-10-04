IZBORI U BRAZLU - DESNICA ILI LEVICA - AMERIKA ILI RUSIJA-KINA?

IZBORI U BRAZLU - DESNICA ILI LEVICA - AMERIKA ILI RUSIJA-KINA?

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Građani Braziladanas glasaju na parlamentarnim i prvom krugu predsedničkih izbora, koji će odlučiti da li će ta zemlja slediti konzervativni zaokret koji je zahvatio region ili krenuti sopstvenim putem.

Za novog predsednika najveće zemlje Južne Amerike se takmiči 13 kandidata, među kojima se pretpostavlja da će u drugi krug ući aktuelni predsednik Luis Inasio Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara, prenosi agencija Rojters.

1/6 Vidi galeriju Predsednički i parlamentarni izbori u Brazilu Foto: Eraldo Peres/AP

Iako se očekuje da će aktuelni predsednik Lula da Silva tesnom razlikom osvojiti najviše glasova u prvom krugu, istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da je malo verovatno da će obezbediti većinu važećih glasova neophodnu za izbegavanje drugog kruga.

Lula važi za jednu od ikona globalne levice i pokušava da osvoji četvrti, ne uzastopni mandat, a tokom kampanje je upozoravao na strano mešanje u izborni proces, uključujući nove carine Sjedinjenih Američkih Država.

1/7 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila, Žaira Bolsonara Foto: Isaac Fontana/EFE, Ettore Chiereguini/AP

Uprkos uspehu u smanjenju nejednakosti i nezaposlenosti, Lula teško uspeva da ubedi birače da mu povere četvrti mandat, dok se suočavaju sa rastućim troškovima života i sve većom moći kriminalnih bandi.

Bolsonaro se tokom kampanje pozivao na svog oca, koji uprkos osudi za planiranje državnog udara i dalje uživa popularnost među brazilskim konzervativcima, a za njen početak je čak upotrebio i avatar Žaira Bolsonara kreiran pomoću veštačke inteligencije (AI), što je izazvalo negodovanje jer bivšem predsedniku nije dozvoljeno da javno komunicira otkako je osuđen.

Lula da Silva Foto: AP/Eraldo Peres

Kandidati biračima obećavaju strože mere bezbednosti i jače suzbijanje nasilnog kriminala.