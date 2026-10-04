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Visoki zvaničnik UAEtvrdi da su se izraelski stručnjaci za avijaciju i pripadnici Mosadapridružili istrazi u Abu Dabiju, zajedno sa saudijskim, omanskim i američkim obaveštajcima.

Istražitelji proveravaju tvrdnje da je osumnjičeni planirao da preuzme kontrolu nad pilotskom kabinom i usmeri avion ka soliterima "Azrieli" u Tel Avivu.

Muškarcu osumnjičenom da je pokušao da putnički avion kompanije "Flajdubai" pretvori u oružje preti smrtna kazna u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kada istraga bude završena, tvrdi visoki zvaničnik UAE.

Hamam al Hamami Foto: Screenshot

Međutim, pre toga istražitelji u Abu Dabiju moraće da odgovore na mnogo neprijatnije pitanje - kako je Hamam al-Hamami uopšte dospeo u pilotsku kabinu?

Istragu vodi glavni tužilac UAE Hamad Saif al Šamsi. Jedan od najviših zvaničnika Emirata potvrdio je da su pripadnici Mosada i izraelski stručnjaci za avijaciju tajno stigli u Abu Dabi kako bi učestvovali u istrazi, zajedno sa visokim zvaničnicima saudijske i omanske obaveštajne službe i najmanje dvojicom predstavnika američkih obaveštajnih agencija. Još nije jasno da li će svi učestvovati u ispitivanju osumnjičenog. Izraelci hoće.

Istraga je usmerena na tvrdnju da 29-godišnji omanski kopilot al-Hamami nije nameravao samo da sruši avion, već da preuzme kontrolu od indijskog kapetana i usmeri ga ka visokoj zgradi u Izraelu, po uzoru na napad na kule Svetskog trgovinskog centra 11. septembra.

Hamam al Hamami Foto: Screenshot

Prema informacijama koje se pojavljuju tokom istrage, verovatna meta bile su kule "Azrieli" u Tel Avivu. Zbog toga su događaji koji su prethodili letu još više zabrinjavajući.

Al-Hamami je navodno ranije udaljen sa letačkih dužnosti u kompaniji "Oman Er" nakon što je kod njega pronađen ekstremistički materijal. Prebačen je na administrativnu poziciju, a potom otpušten.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Kasnije je otišao u Maroko, putovao u Sirijui zaposlio se u kompaniji "Flajdubai", gde je proveo osam meseci i više puta leteo za Izrael, uključujući i samo nekoliko dana pre incidenta.

Propusti su, kako se čini, napravljeni u više zemalja. Oman nije prosledio svoja upozorenja Abu Dabiju. UAE nisu sproveli proveru biografije koja bi možda otkrila njegove probleme.

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Izrael, iako zahteva od stranih avio-kompanija da unapred dostave spiskove članova posade, navodno nije insistirao da sazna više o omanskom pilotu čiji je prethodni radni odnos okončan pod sumnjivim okolnostima.

Zvaničnik iz Emirata ne pokušava da umanji razmere ovog propusta. On je ukazao na to da avio-kompanijama širom sveta nedostaju hiljade pilota, zbog čega postoji pritisak da se kvalifikovani kandidati brzo zapošljavaju.

- Ne bismo svesno zaposlili teroristu u avio-kompaniji. Svakako je pošteno reći da je ovde došlo do veoma ozbiljnog propusta - rekao je on.

Istražitelji sada proveravaju ko je zaposlio Hamamija, kako je tako brzo dobio posao i da li sam proces zapošljavanja zahteva dodatnu istragu. I njegove ponovljene posete Siriji sada su predmet istrage, uključujući moguće veze sa ekstremističkim krugovima.

Za Izrael je pouka podjednako jasna. Provera strane avio-kompanije nije dovoljna ako se ljudi koji sede u pilotskoj kabini ne proveravaju sa istom ozbiljnošću.

Ovaj slučaj bi mogao da dovede do mnogo detaljnijih provera stranih letačkih posada koje putuju ka Izraelu, bez obzira na avio-kompaniju ili zemlju iz koje dolaze, a u Abu Dabiju, čini se, ishod već počinje da se nazire.

Visoki zvaničnik rekao je da se očekuje da će Hamami dobiti smrtnu kaznu kada istraga i sudski postupak budu završeni.