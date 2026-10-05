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Gotovo polovina Nemaca smatra da bi bivša kancelarka Angela Merkel bila pogodnija za rešavanje izazova sa kojima se Nemačka suočava nego aktuelni kancelar Fridrih Merc, pokazuje najnovije istraživanje.

Istraživanje agencije YouGov pokazalo je da tako misli 48 odsto Nemaca, dok 29 posto njih veruje da bi oboje lidera bilo podjednako sposobno da se nose sa problemima zemlje, prenosi danas Dojče vele.

Samo 8 odsto ispitanika imalo je lošije mišljenje o Merkelovoj nego o Mercu, dok 15 procenata nije odgovorilo na anketu ili je izjavilo da ne zna kako da odgovori.

I Merkelova i Merc su članovi demohrišćanske unije (CDU) desnog centra, ali su dugogodišnji politički rivali.

Merkelova je obavljala dužnost kancelara tokom 16 godina, od 2005. do 2021. godine.

S druge strane, Merc se suočava sa rekordno niskim rejtingom otkako je u maju prošle godine preuzeo dužnost kancelara.