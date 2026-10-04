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Majklu Dejvisu (58) rečeno je da će provesti najmanje 14 godina u zatvoru zbog ubistva supruge Trejsi Dejvis (48) u njihovom domu u mestu Cefn Kribr, Bridžend, u Južnom Velsu.

Sud u Njuportu čuo je da je Dejvis postajao sve paranoičniji nakon što je izgubio posao u Abu Dabiju i počeo da strahuje da će ga supruga, sa kojom je bio u braku godinu dana, napustiti.

Trejsi Dejvis pronašli su mrtvu u krevetu članovi porodice 18. aprila 2025. godine, nedelju dana nakon što se njen suprug vratio sa Bliskog istoka.

Nakon što je ubio suprugu, Dejvis je pokušao da izvrši samoubistvo, ali ga je policija kasnije uhapsila.

Priznao je ubistvo iz nehata zbog smanjene uračunljivosti, ali ga je porota proglasila krivim za ubistvo.

Psihijatri su se saglasili da je patio od "depresivnog poremećaja praćenog anksioznošću", ali nisu bili saglasni oko težine njegovog stanja.

Foto: South wales police

Porodica Trejsi Dejvis opisala posledice njenog ubistva

Sud je čuo da su oboje imali po dvoje dece iz prethodnih veza i da su se upoznali 2021. godine. Venčali su se 2024.

Ćerka ubijene, Danijel Jang, rekla je pred sudom da se porodica nikada neće pomiriti sa gubitkom njene majke.

"Gubitak mame na tako užasan i nasilan način duboko je uticao na naš svakodnevni život", rekla je.

"Saznanje da je sigurno bila prestravljena i zbunjena dok je ubijana jeste misao koja će nastaviti da progoni našu porodicu. To su slike koje nikada nećemo moći da izbrišemo iz svojih misli."

Navela je da je slušanje i gledanje detalja o tome kako je njenu majku ubio čovek kojeg je volela predstavljalo "potpunu torturu" za porodicu.

"Kao porodicu, zauvek će nas progoniti misli o maminim poslednjim trenucima dok je napuštala ovaj svet."

Porodica, prema njenim rečima, ne veruje ni da je Dejvis pokazao iskreno kajanje.

"Ni trunku emocija nije pokazao u sudnici. Čovek za kojeg sam mislila da ga poznajem uništio je naše živote", rekla je.

Mlađa sestra ubijene, Džuli Riv, rekla je da je Trejsi bila "sidro koje je držalo porodicu na okupu".

"Bez nje osećam da je ova porodica potpuno slomljena", rekla je.

Navela je da poslednjih 18 meseci pati od flešbekova i noćnih mora zbog onoga kroz šta je njena sestra prošla pre smrti.

"Majkl, mislim da si kukavica zbog onoga što si uradio. Svojim postupcima oduzeo si majku njenoj deci, sestru njenoj braći i sestrama, tetku njenim nećacima i prijateljicu onima koji su je poznavali i voleli", poručila je.

Odbrana tvrdila da je Majkl Dejvis imao smanjenu uračunljivost

Dejvisov advokat Dejvid Elijas rekao je da je njegov klijent pokazao kajanje jer je tokom policijskog ispitivanja priznao da je ubio suprugu.

Objasnio je da je do suđenja došlo zato što su prva dva psihijatra, jedan kojeg je angažovala odbrana i drugi kojeg je angažovalo tužilaštvo, smatrala da bi Dejvis mogao da se pozove na delimičnu odbranu smanjene uračunljivosti.

"Na kraju je, naravno, porota zaključila da to nije dokazano u potrebnoj meri", rekao je.

Odbrana je istakla i Dejvisovu vojnu prošlost.

"On je čovek koji je dugi niz godina časno služio svojoj zemlji u oružanim snagama", rekao je Elijas.

Dodao je da su ga ljudi pre ubistva opisivali kao ljubaznog, pažljivog i porodičnog čoveka koji se trudio da poveže njihove porodice kad god bi se vratio u Veliku Britaniju.

Gubitak posla u Abu Dabiju pojačao Dejvisovu paranoju i ljubomoru

Izričući kaznu, sudija Danijel Vilijams rekao je da je Dejvis početkom 2025. boravio u Abu Dabiju kada je saznao da će ostati bez posla.

"To je pokrenulo pogoršanje vašeg mentalnog zdravlja. Plašili ste se da nećete moći da otplatite kredit koji ste uzeli", rekao je sudija.

Prema njegovim rečima, Dejvis je neprestano razmišljao o posledicama nezaposlenosti i zamišljao najgore moguće scenarije.

"Mislili ste da ćete postati manje privlačni Trejsi, koja vas je nekada smatrala svojim spasiocem."

Trejsi je u međuvremenu pronašla posao, a Dejvis je postao izrazito nesiguran i ljubomoran zbog toga što radi sa drugim muškarcima.

Sudija je rekao da ne prihvata da je Dejvis ispričao "celu istinu" o ubistvu.

"Istina je da niste mogli da se oslobodite straha da će vas Trejsi napustiti zbog nekog drugog", rekao je.

"Njen posao bio je izvor vaše nesigurnosti i ogorčenosti. Nikada niste rekli šta vas je navelo da ubijete Trejsi."

Sudija je rekao da je uveren da je postojao određeni okidač koji je prethodio ubistvu.

"Da li je nešto rečeno ili učinjeno, ili je taj okidač postojao samo u vašoj glavi, to znate samo vi. I to zadržavate za sebe."

"Činjenica je da vas je savladao bes, rođen iz nesigurnosti i dodatno pogoršan mentalnom bolešću. I zadavili ste Trejsi do smrti", rekao je sudija.

Majkl Dejvis osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva supruge

Dejvis je osuđen na doživotni zatvor, uz obavezu da provede najmanje 14 godina iza rešetaka pre nego što bude mogao da zatraži uslovno puštanje na slobodu.

Sudija Vilijams naglasio je da nijedna kazna izražena godinama i danima ne može porodici i prijateljima Trejsi Dejvis nadoknaditi njihov gubitak.

"Njihova tuga nema datum izlaska na slobodu", poručio je.

Glavna inspektorka Kler Lamerton iz policije Južnog Velsa rekla je da su smrt Trejsi Dejvis i način na koji je ubijena duboko pogodili ne samo njenu najbližu porodicu već i širu zajednicu koja ju je poznavala.