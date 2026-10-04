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Poseban oprez potreban je na Kritu u narednim satima, jer se očekuje nastavak snažnog nevremena, pri čemu će severni deo ostrva biti u njegovom epicentru.

Kako je za ERT njuz rekao meteorolog Jorgos Emanuel, naredna tri do četiri sata biće najkritičnija kada je reč o intenzitetu vremenskih nepogoda. Nakon toga, do nedelje u podne, očekuje se slabljenje kiše i grmljavine, ali padavine neće potpuno prestati.

"Oprez je i dalje neophodan", naglasio je, jer se najveće količine padavina očekuju na istim područjima, uglavnom severno od planinskog lanca koji se proteže preko Krita od zapada prema istoku.

Foto: printscreen X - Italia24Hlive

Na Kritu zabeleženo 22.000 munja za samo jedan dan

Grmljavinska aktivnost na Kritu bila je izuzetno intenzivna, pošto je samo tokom jednog dana zabeleženo oko 22.000 munja, od kojih je najveći broj registrovan iznad ostrva i južnog dela Dodekaneza.

Kako je istaknuto, nije impresivan samo broj munja već i njihova izuzetno velika koncentracija na području Krita. Na mapi grmljavinske aktivnosti gotovo celo ostrvo bilo je prekriveno zabeleženim udarima.

Narandžasti meteo-alarm ostaje na snazi

Narandžasti meteo-alarm ostaje na snazi na Kritu, ali i na Dodekanezu, uključujući Rodos i najjužnija ostrva arhipelaga, sve do nedelje u podne.

Nakon slabljenja najintenzivnijih vremenskih nepogoda očekuje se još približno 12 do 15 sati slabijih padavina, koje, prema rečima meteorologa, ne bi trebalo da izazovu značajnije probleme.

Značajnije poboljšanje vremena na Kritu očekuje se od ponedeljka ujutru.

Vetar u Egejskom moru postepeno slabi

Postepeno poboljšanje očekuje se i kada je reč o uslovima na moru.

Vetar u Egejskom moru, koji je dostizao jačinu do devet bofora, trebalo bi da počne da slabi od 19 časova u subotu, nakon čega bi trebalo da prestanu problemi za velike brodove.

Jorgos Emanuel je, međutim, objasnio da pojedine brodske linije mogu da saobraćaju i ranije, u zavisnosti od područja kroz koje prolaze, jer vetar nije svuda iste jačine.

Vetar će ostati jačine do osam bofora sve do nedelje posle podne, nakon čega se očekuje dodatno slabljenje na oko sedam bofora.

Temperatura će postepeno rasti

U zapadnoj i severnoj Grčkoj vreme ostaje dobro, sa temperaturama koje dostižu od 25 do 26 stepeni Celzijusa, dok se u istočnim delovima zemlje kreću između 20 i 22 stepena.