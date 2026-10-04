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Sve više detalja izlazi na videlo o pokušaju terorističkog napada u avionu kompanije FlyDubai, koji je leteo iz Dubaija za Tel Aviv. Indijski pilot Smit Mačar (39) u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (76) ispričao je kako ga je kopilot Hamam al-Hamami (29) iznenada napao.

Mačar je ispričao da mu je kolega rekao da mu je potrebno nekoliko minuta za molitvu.

"Mnogo ljudi u tom području se molilo. U tome nije bilo ničeg neobičnog", rekao je pilot.

Zbog toga nije ništa posumnjao i gledao je pravo kroz prozor pilotske kabine kako ne bi ometao al-Hamamija. Međutim, napadač je, kako se navodi, upravo čekao taj trenutak.

Kako je kopilot napao pilota aviona FlyDubai?

"Iznenada, nakon što se molio četiri do pet minuta, osetio sam snažan udarac u potiljak", ispričao je Mačar.

"Prvo sam pomislio da je avion pretrpeo katastrofalno oštećenje (...). Ali udarci nisu prestajali", prisetio se pilot.

Tada je shvatio da ga al-Hamami napada s leđa koristeći sekiru za hitne slučajeve koja se nalazila u pilotskoj kabini.

Mačar kaže da se daljeg toka događaja ne seća potpuno jasno. Al-Hamami je, kako navodi, u jednom trenutku uspeo da zalupi vrata pilotske kabine.

"Tada sam dao sve od sebe. Skupio sam snagu, pojurio prema vratima, otvorio ih, a na sreću, tamo su čekali ljudi", opisao je pilot.

Putnici su zatim savladali al-Hamamija i obezbedili pilotsku kabinu.

Tokom opšteg meteža očigledno je došlo i do zabune. Članovi kabinskog osoblja FlyDubai pokušali su da oslobode kopilota, ali su ih u tome sprečili putnici. Posada je, kako se navodi, u početku verovala da je njihov kolega u opasnosti i pokušala da mu pomogne.

Kada su shvatili šta se zapravo dogodilo, situacija se smirila.

Kako će Izrael nagraditi pilota i zašto se istražuje kopilot?

Premijer Benjamin Netanjahu pozvao je indijskog pilota Mačara u Izrael povodom Dana nezavisnosti zbog njegove uloge u incidentu.

Pilot bi trebalo da dobije posebnu čast i zajedno sa indijskim premijerom Narendrom Modijem (76), koji je takođe pozvan, učestvuje u paljenju plamena nezavisnosti. Ta čast je inače uglavnom rezervisana za izraelske državljane.

U međuvremenu, u Izraelu se istražuje kako je državljaninu Omana al-Hamamiju uopšte bilo dozvoljeno da leti na toj liniji.

Pošto Oman i Izrael nemaju diplomatske odnose, prema navodima teksta, on nije smeo da bude u pilotskoj kabini aviona koji leti za Tel Aviv.

Istragom je utvrđeno i da je al-Hamami već prethodne nedelje leteo za Izrael.