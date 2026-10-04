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Snage Vladimira Putina pogodile su danas jedan od glavnih mostova u Kijevu, izazvavši snažnu eksploziju i požar u trenutku kada nemački kancelar Fridrih Merc boravi u ukrajinskoj prestonici.

Kako se navodi, ključni Severni most pogođen je novim mlaznim dronom dugog dometa, dok snimci prikazuju automobile koji su se u tom trenutku kretali preko mosta.

Na snimcima se vide vozači koji prolaze pored plamena i kratera nastalih nakon eksplozije. Napad se dogodio dok je Merc stigao u Kijev na razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da su hitne službe upućene na mesto eksplozije, dok je saobraćaj prema desnoj obali Kijeva obustavljen.

Zašto je Rusija ponovo napala Severni most u Kijevu?

Bio je to drugi napad na Severni most za samo dva dana, usred ruske kampanje čiji je cilj, kako se navodi, ometanje svakodnevnog života u ukrajinskoj prestonici.

Ranije je objavljeno da se Kijev priprema za mogućnost postavljanja pontonskih mostova preko reke Dnjepar u slučaju da Rusija uništi postojeće prelaze.

Rusija je do sada uglavnom izbegavala napade u vreme kada su se visoki zapadni lideri ili zvaničnici nalazili u Kijevu.

Merc je danas vozom stigao u ukrajinsku prestonicu uprkos upozorenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, koje je u subotu pozvalo zapadne državljane da izbegavaju putovanja u Ukrajinu.

Nemačkog kancelara prate ministarka privrede Katerina Rajhe i predstavnici nemačkih kompanija iz sektora odbrane i energetike.

1/3 Vidi galeriju Fridrih Merc u iznenadnoj poseti Kijevu Foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Koliku vojnu i energetsku pomoć Nemačka sprema Ukrajini?

Očekuje se da Nemačka izdvoji milijardu evra vojne pomoći, kao i dodatnih 350 miliona evra za obnovu energetske infrastrukture. Takođe bi trebalo da bude finalizovana zajednička ukrajinsko-nemačka proizvodnja dronova i oružja dugog dometa.

Merc je rekao da je doputovao u Kijev, drugi put otkako je postao kancelar, kako bi pokazao nemačku podršku Ukrajini.

"Ako Rusija ne bude zaustavljena, njena ratna mašinerija će se pre ili kasnije okrenuti protiv nas", naveo je Merc u saopštenju u nedelju.

Dodao je da je Zelenskom poručio: "Možete i dalje da računate na našu pomoć."

Merc je rekao da partnerstvo dve zemlje "nije jednosmerna ulica", ukazujući na saradnju nemačkih i ukrajinskih kompanija u razvoju tehnologija od kojih korist imaju obe strane.

"To nas čini bezbednijim i snažnijim", rekao je.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha saopštio je da će Merc razgovarati sa Zelenskim. Sibiha je na mreži X naveo da će se razgovori fokusirati na "jačanje Ukrajine, naše odbrane i otpornosti, kao i naše zajedničke evropske bezbednosti".

Kako novi ruski dronovi probijaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu?

Rusija je počela da koristi nove mlazne dronove koji lete prebrzo i previsoko da bi ih ukrajinska protivvazdušna odbrana sa zemlje lako obarala.

Ukrajina pokušava da odgovori razvojem bržih presretačkih dronova, što predstavlja još jedan primer načina na koji rat ubrzava razvoj novih vojnih tehnologija. Međutim, razvoj, proizvodnja i raspoređivanje novog naoružanja zahtevaju mesece.

1/9 Vidi galeriju Ruski udari na mostove u Kijevu Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, screenshot X, Serhii Okunev / AFP / Profimedia

Ruske balističke rakete takođe uspevaju da probiju ukrajinsku odbranu, dok se zemlja suočava sa ozbiljnim nedostatkom američkih presretačkih raketa za sisteme Patriot, koje su potrebne za odbranu od ruskih balističkih napada.