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Pristalice terorističke organizacije Al Kaida pozvale su na slične napade na američke i izraelske putničke avione u publikaciji u kojoj su se osvrnule na terorističke napade 11. septembra i veličale Hamama al-Hamamija, kopilota kompanije FlyDubai koji je pokušao da otme avion. Četiri dana nakon pokušaja napada, izraelske vlasti još nisu preuzele odgovornost za bezbednosni propust niti preduzele korake koji bi sprečili slične incidente u budućnosti.

Poziv je, kako se navodi, objavljen u petak, a uklonjen u subotu iz najnovijeg izdanja "Al Bajana", nedeljnika koji su pristalice Al Kaide pokrenule u julu. Njujork post je objavio da se u izdanju pominju i napadi od 11. septembra i pokušaj preuzimanja kontrole nad letom FZ1073 kompanije FlyDubai u sredu.

"Rat nije završen. Avioni koji prevoze cioniste, Amerikance i druge nevernike koji se bore protiv islama i dalje kruže nebom i mogu biti napadnuti, kao što se dogodilo 11. septembra i 30. septembra", navodi se u pretnji.

U tekstu je objavljena fotografija aviona koji udara u kule Svetskog trgovinskog centra 11. septembra 2001. godine, zajedno sa fotografijom koja se odnosi na napad na let iz Dubaija za Tel Aviv u sredu.

"Amerika i cionisti danas imaju mnogo više neprijatelja nego što su ih imali u prošlosti", navodi se u tekstu.

"Možda će ih napasti neko ko ne veruje u Boga, a njegov postupak će na kraju koristiti islamu. Doći će dan kada će američko carstvo zla biti uništeno."

Uprkos objavi pristalica Al Kaide, nisu se pojavili dokazi da je al-Hamami delovao po naređenju te terorističke organizacije ili prema instrukcijama bilo koje druge spoljne grupe.

Izraelski bezbednosni zvaničnici veruju da je al-Hamami prošao kroz proces "islamske radikalizacije" i delovao samostalno. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp sugerisali su da su kopilota usmeravale druge osobe.

Od Sirije i Australije do kompanije FlyDubai

Medijski izveštaji pružaju širu sliku o prošlosti al-Hamamija. Volstrit Žurnal je objavio da je odrastao u Siriji tokom građanskog rata koji je počeo 2011. godine i da je tamo, kako se navodi, započeo proces njegove radikalizacije.

Prema britanskom Gardijanu, kopilot je kasnije dobio vizu za Australiju. Jedan list iz Sidneja objavio je da je tri godine studirao inženjerstvo u Melburnu, sve dok mu viza nije ukinuta.

Potom je navodno radio kao pilot za Oman Air, mada to nije zvanično potvrđeno. Nakon što je kod njega pronađen ekstremistički materijal, 2024. godine je suspendovan, a oko godinu dana kasnije dobio je otkaz.

Kompanija FlyDubai zaposlila ga je početkom 2026. godine.

ABC News je objavio da al-Hamami sarađuje sa istražiteljima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čije su vlasti incident već označile kao teroristički čin. Prema tim navodima, tokom ispitivanja je rekao da je planirao da sruši avion.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Kako je kopilot iz Omana dobio dozvolu da leti za Izrael?

Bez obzira na motive al-Hamamija, ključno pitanje ostaje kako je pilot sa državljanstvom Omana, čija je prošlost trebalo da izazove niz upozorenja, ipak dobio mogućnost da leti za Izrael.

Institucije zadužene za bezbednosne provere članova posada stranih avio-kompanija koje lete za Izrael već međusobno prebacuju odgovornost.

Premijer Netanjahu priznao je da je postojao "propust" koji je al-Hamami uspeo da iskoristi. Državljaninu zemlje koja nema formalne odnose sa Izraelom bilo je dozvoljeno da kao član posade upravlja avionom koji leti u tu zemlju.

Ynet je saznao da istražitelji proveravaju da li je al-Hamami i ranije kao pilot ulazio u Izrael. To je u suprotnosti sa prvim informacijama izraelskih zvaničnika neposredno nakon pokušaja napada, kada su negirali takvu mogućnost.

Foto: Israel Foreign Ministry, Printscreen/X

Zvaničnici Ministarstva saobraćaja nisu negirali da je al-Hamami možda i ranije leteo za Izrael, ali su naveli da trenutno nemaju informacije koje bi to potvrdile.

Ministarstvo saobraćaja, koje je odgovorno za bezbednosne provere, saopštilo je da nije obaveštajna služba i da nema obaveštajne kapacitete potrebne za proveru imena pilota i članova posada na letovima koji dolaze u Izrael.

Visoki zvaničnici ministarstva rekli su da podaci o članovima posada stranih avio-kompanija koje dolaze u Izrael nisu pribavljani niti proveravani oko dve godine.

Ministarka saobraćaja Miri Regev već je odgovornost za propust prebacila na Mosad i izraelsku Poresku upravu.

Tokom brifinga za novinare, predstavnici Uprave za civilno vazduhoplovstvo nisu imali odgovor na pitanje koliko je pilota iz neprijateljskih zemalja možda već sletelo u Izrael i kako putnici mogu da budu sigurni kada ulaze u avion strane avio-kompanije.