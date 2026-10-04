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Članovi britanske Zelene partije usvojili su na godišnjoj konferenciji u Brajtonu kontroverzni predlog kojim se cionizam definiše kao oblik rasizma, čime je taj stav postao zvanična politika stranke uprkos protivljenju više njenih visokih funkcionera.

Predlog, koji je podnela grupa članova "Zeleni za Palestinu", opisuje cionizam kao političku ideologiju koja zagovara "etnonacionalističku jevrejsku državu... uz isključivanje i/ili dominaciju nad nejevrejskim stanovništvom".

Međutim, za mnoge ljude uobičajeno tumačenje cionizma jeste da jevrejski narod ima pravo na samoopredeljenje i naseljavanje svoje istorijske domovine Izraela.

Delegati su podržali predlog sa 56 odsto glasova, dok je 44 odsto bilo protiv. Ipak, glasalo je svega 1.835 ljudi od više od 200.000 članova stranke.

1/8 Vidi galeriju Zak Polanski, lider britanske Zelene partije, tokom godišnje konferencije stranke u Brajtonu Foto: ANDY RAIN/EPA

Šta predlog Zelene partije kaže o Izraelu i palestinskoj državi?

Predlog takođe poziva na uspostavljanje jedinstvene države Palestine sa "jednakim pravima za sve", uključujući Jevreje.

U dokumentu se ne pominje postojanje države Izrael uz Palestinu u okviru rešenja sa dve države.

Dosadašnja politika stranke bila je podrška rešenju sa jednom ili dve države, nakon demokratskog procesa.

Pošto je predlog sada usvojen, postaće deo zvanične politike stranke.

Reagujući na rezultate glasanja, portparol Zelene partije rekao je:

"Ovo je bila ozbiljna debata koja je izazvala snažna osećanja među našim članovima. Naši članovi cene mogućnost da predlažu i odlučuju o politici stranke, a konferencija je sada donela svoju odluku."

"Zelena partija je antirasistička stranka i dosledno se protivila ilegalnoj okupaciji palestinske i sirijske zemlje, pozivala na prekid prodaje oružja izraelskoj vladi i bez straha govorila o katastrofalnoj situaciji u Gazi i na Zapadnoj obali."

"Ti stavovi ostaju u središtu našeg pristupa. Isto važi i za našu duboku posvećenost jednakosti, pravdi i ljudskim pravima za sve, kao i protivljenju rasizmu u svim njegovim oblicima."

Vrh Zelene partije podeljen zbog odluke o cionizmu

Predlog je stavljen na glasanje nakon što je zauzeo prvo mesto na glasanju članova o tome kojim temama bi trebalo dati prioritet za raspravu na konferenciji.

Lider Zelene partije Zak Polanski trebalo je da glasa, ali je podržavao amandman kojim bi se stranka ogradila od poziva na stvaranje jedinstvene palestinske države sa Jerusalimom kao glavnim gradom. Amandman je takođe predviđao zaštitne mere za jevrejske članove stranke koji pripadaju grupama koje sebe opisuju kao cionističke.

Oba predloga su odbijena.

Visoki funkcioneri Zelene partije bili su podeljeni oko ove inicijative. Zamenica lidera Rejčel Milvard rekla je da će glasati protiv predloga, dok je drugi zamenik lidera Motin Ali za Skaj njuz izjavio da će ga podržati.

Liderka poslaničke grupe stranke u Vestminsteru, doktorka Eli Čauns, javno se uključila u raspravu i pozvala članove da glasaju protiv.