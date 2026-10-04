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Bomba zaostala iz Drugog svetskog rata uklonjena je u Budimpešti, a područje oko Mosta slobode bilo je zatvoreno zbog pronalaska protivtenkovskog projektila kalibra 2,7 centimetara.

Ovu eksplozivnu napravu nemačke proizvodnje pripadnici Odeljenja za uklanjanje eksplozivnih sredstava prevezli su do centralnog punkta za prikupljanje Mađarskih odbrambenih snaga, preneo je portal Index.hu.

Eksplozivno sredstvo, pronađeno u ranim večernjim satima u subotu u podnožju Mosta slobode u Budimpešti, uspešno je uklonjeno, saopštilo je Odeljenje za eksplozivna sredstva Mađarskih odbrambenih snaga.

Bombu su uočili prolaznici na obali Dunava, na oko stotinu metara od mosta.

Zbog toga je izvršena evakuacija područja u radijusu od stotinu metara oko mosta.

Stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava koji su izašli na teren morali su da neutrališu nemački protivtenkovski projektil kalibra 2,7 centimetara.