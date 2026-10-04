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Zdravstveni alarm u Sibiru otvorio je pitanja o tome šta ruske vlasti pokušavaju da sakriju, dok upozorenja stanovništvu nestaju, zvaničnici izbegavaju da imenuju infekciju, a vanredne mere se u tišini proširuju.

Sumnja na slučaj plućne kuge pokrenula je vanredne mere u ruskoj Irkutskoj oblasti nakon što je preminula 28-godišnja radnica instituta za istraživanje kuge, dok je gotovo 200 ljudi stavljeno pod medicinski nadzor. Ruski zvaničnici istovremeno izbegavaju da javno navedu o kojoj bolesti je reč.

Prema pisanju Sana od 3. oktobra, Darja Šipilova (28), zaposlena u Irkutskom institutu za istraživanje kuge, navodno je preminula od kuge, nakon čega je izolovano 189 ljudi i pokrenuta hitna reakcija u koju se uključila i najviša ruska zvaničnica zadužena za zarazne bolesti.

Foto: Društvene Mreže

Šipilova je hospitalizovana u gradu Šelehovu sa teškim simptomima nalik upali pluća, nakon čega je preminula. Bolnica u Šelehovu potom je stavljena u karantin, dok su zdravstvene vlasti počele da identifikuju osobe koje su mogle da budu u kontaktu sa njom.

Ruski medij Ljudi Bajkala objavio je da je Šipilova radila kao laboratorijski tehničar i da je 25. septembra možda bila izložena patogenu nakon što je razbila epruvetu u kojoj se nalazio uzročnik plućne kuge. Okolnosti tog incidenta nisu zvanično potvrđene.

Ruske vlasti izbegavaju da kažu da li je reč o plućnoj kugi

Uprkos obimu preduzetih mera, vlasti Irkutske oblasti nisu javno potvrdile da je reč o plućnoj kugi. Guverner Igor Kobzev govorio je samo o sumnji na "posebno opasnu infekciju".

On je saopštio da su identifikovane kontakt osobe stavljene pod medicinski nadzor i da su njihovi dosadašnji testovi negativni.

Šefica ruske sanitarne službe Rospotrebnadzor Ana Popova hitno je doputovala iz Moskve u Irkutsk, udaljen više od 4.000 kilometara, kako bi nadgledala odgovor na vanrednu situaciju, navodi San. Uprkos njenom dolasku, ruske vlasti i dalje nisu javno imenovale infekciju koja je izazvala uzbunu.

San navodi da je izolovano 189 ljudi, od kojih 114 u jednoj bolnici, 63 u drugoj, dok je 12 osoba izolovano u Irkutskom institutu za istraživanje kuge.

Istovremeno su, prema izveštajima, antibiotici nestali sa polica pojedinih apoteka usled panične kupovine, dok su vlasti otkazale javne događaje.

Upozorenja o kugi počela da nestaju

Šef susedne Burjatije Aleksej Cidenov prvobitno je izjavio da je Šipilova preminula od kuge, da bi kasnije ublažio svoju izjavu i rekao da je ona "možda preminula od kuge".

Informacije o sumnji na izbijanje bolesti takođe su počele da nestaju iz javnosti. Vlasti u Bajkalsku obrisale su upozorenje stanovnicima da izbegavaju putovanja u Šelehov, dok je televizija REN TV, bliska Kremlju, uklonila pet objava u kojima se pominjala kuga.

Ruski epidemiolog Mihail Favorov, koji sada živi u SAD, rekao je za San da lično uključivanje Ane Popove ukazuje na to da je situacija "užasna" i "kritična". Istovremeno je optužio vlasti da prikrivaju pune okolnosti slučaja.

Uprkos karantinu, hitnim epidemiološkim merama i stavljanju gotovo 200 ljudi pod nadzor, ruski zvaničnici slučaj u javnosti i dalje opisuju samo kao sumnju na "posebno opasnu infekciju".

Prema informacijama dostupnim 4. oktobra, osobe koje se nalaze pod nadzorom nisu pokazivale simptome, a njihovi testovi bili su negativni.

Slučaj dolazi usred problema Rusije sa drugim zaraznim bolestima

Sumnja na kugu pojavila se u trenutku kada postoji šira zabrinutost zbog zaraznih bolesti u Rusiji.

Istraživači su u septembru identifikovali soj tuberkuloze EurA1.1 otporan na lekove u nekoliko ruskih regiona.