LOKALNI MEDIJI JAVLJAJU DA JE 200 LJUDI NA POSMATRANJU U BOLNICI I DA JE UVEDEN KARANTIN

LOKALNI MEDIJI JAVLJAJU DA JE 200 LJUDI NA POSMATRANJU U BOLNICI I DA JE UVEDEN KARANTIN

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Ruske vlasti istražuju incident u kojem je, nakon laboratorijske nesreće u Sibiru, oslobođena potencijalno opasna infekcija, a mlada žena koja zaposlena u istraživačkom centru preminula.

Prema izveštaju ruske državne agencije Tas, Incident se dogodio u Institutu za istraživanje protiv kuge u Šelehovu, blizu Irkutska.

CNN prenosi da ni "Rospotrebnadzoru", ruskoj državnoj zdravstvenoj službi koja se bavi zaraznim bolestima, nije jasno šta je tačno oslobođeno.

Navodi se da je jedna osoba, koja je bila zaposlena u laboratoriji, navodno preminula nakon što joj je dijagnostikovana upala pluća "nepoznatog" porekla.

- Sanitarna i epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti, gradovima Irkutsku i Šelehovu je stabilna - saopštio je "Rospotrebnadzor".

U saopštenju je navedeno i da su posebne mere sprovedene "u vezi sa slučajem zaposlene u Institutu za zaštitu od kuge u Irkutsku" i da je kod zaposlene dijagnostikovana "upala pluća nepoznate etiologije" ili uzroka.

Aleksej Cidenov, prvi čovek susedne republike Burjatije, ranije je izjavio da je "moguće" da je zaposlena u laboratoriji – 28-godišnja žena koja je na internetu identifikovana kao Darja Šipilova – preminula "od kuge".

On je takođe napomenuo da u Burjatiji "nema epidemija kuge".

Igor Kobzev, gubernator Irkutska, pozvao je u petak na smirenost, rekavši da je održan vanredni sastanak regionalne komisije za suzbijanje epidemija sa glavnim državnim zdravstvenim zvaničnikom Rusije.

- Sastanak je održan u vezi sa sumnjivim slučajem posebno opasne infekcije kojom je pogođen stanovnik regiona - napisao je Kobzev na Telegramu.

Irskustska fabrika aluminijuma, koja se nalazi u ​​blizini laboratorije, naložila je osoblju da nosi maske iz predostrožnosti.

Direktor fabrike Artem Fominih pozvao je na smirenost i napomenuo da "kruže mnoge glasine i kontradiktorni izveštaji".

- Svi identifikovani bliski kontakti su pod medicinskim nadzorom. Trenutno ne pokazuju znake bolesti, a njihovi laboratorijski rezultati testova su negativni - rekao je Fominih.

Nezvanični izveštaji, uključujući i izveštaje nezavisnog regionalnog medija "Ljudi Bajkala", navodi da je skoro 200 ljudi na posmatranju u bolnicu u Šelehovu u koju je odvedena i preminula laboratorijska tehničarka.

Navodi se da je karantin uveden i u najmanje jednom od gradskih porodilišta.

Genadij Oniščenko, bivši šef "Rospotrebnadzora", kazao je u petak da infekcija u Irkutskoj oblasti "najverovatnije nije kuga, ali čak i ako se potvrdi, neće biti širenja ove bolesti".

On je izjavio za Tas da će početak hladnog vremena verovatno sprečiti prenošenje.

Plućna kuga je jedna od tri vrste kuge koje izaziva bakterija Yersinia pestis.

Druga dva tipa se obično šire kontaktom sa zaraženim buvama, životinjama ili zaraženim tkivima.

Ali pneumonična kuga ili plućna kuga može lako da se prenosi s osobe na osobu putem respiratornih čestica.

Portparol američkog Stejt departmenta kazao je u nedelju za CNN da je svestan smrtnog slučaja od moguće plućne kuge u Rusiji.

- Pomno pratimo situaciju sa CDC (Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti) i našim partnerima u drugim agencijama. Mnogi detalji nisu potvrđeni. Podstičemo ruske vlasti da brzo i otvoreno dele tačne informacije - rekao je portparol.

Američka televizija prenosi navode CDC da pacijenti oboleli od plućne kuge osećaju groznicu, glavobolju, slabost i "brzo razvijajuću upalu pluća sa otežanim dahom, bolom u grudima, kašljem, a ponekad i krvavom ili vodenastom sluzokožom".

Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi SAD navelo je za CNN da CDC pažljivo prati situaciju u Rusiji.

- Bezbednost građana SAD je naš najveći prioritet - poručeno je iz tog ministarstva.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da kuga ima visoku stopu smrtnosti, ali se takođe lako leči antibioticima i upotrebom mera predostrožnosti za sprečavanje infekcija.