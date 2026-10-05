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Španski premijer Pedro Sančez jutros je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto 2027.

Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sančezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak.

Te mere je vlada pripremila posle rasprostranjenih protesta širom zemlje podstaknutih izbacivanjem žene (87) iz njenog doma zato što nije uspela da plati veliki porast najma stana, prenosi BBC.

1/6 Vidi galeriju Masovni protest građana u Španiji zbog stambene krize i visokih cena kirija, dok demonstranti traže smanjenje zakupnina i najavljuju mogućnost opšteg štrajka. Foto: Daniel Gonzalez/EFE

Sančez je rekao danas, objavljujući prevremene izbore, da je potrebno da se "obnovi šira narodna podrška" vladi i da Španija mora da se mobiliše i osigura da parlament obezbedi zemlji "mnogo širu progresivnu većinu".

Na početku obraćanja premijer je pohvalio rad vladajuće koalicije, rekao je da se Španija suočila sa nekoliko kriza poslednjih godina, uključujući tekući rat u Ukrajini i više kriza na Bliskom istoku.

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Rekao je da je koaliciona vlada ostvarila nekoliko uspeha, uključujući rast privredu uprkos naporima da se "bojkotuje" njen napredak.

"Španija je postala svetski primer za mir, feminizam i prosperitet, rekao je Sančez.

Na glasanju za vladine mere u parlamentu u petak desničarske opozicione stranke udružile su se da obore dva ukaza koje je predložila vlade namenjenih da se smanje spekulacije oko nekretnina.

Sančes (54) koji je španski premijer od 2018. godine, jedan je od evropskih lidera koji je najduže na vlasti.