SANČEZ PRELOMIO, ŠPANIJA IDE NA VANREDNE IZBORE! Premijer najavio prevremeno glasanje nakon talasa protesta širom zemlje, ovo je tačan datum
- Pedro Sančez najavio je prevremene izbore u Španiji za 29. novembar, umesto redovnog glasanja leta 2027.
- Odluka je usledila pošto parlament nije podržao mere vlade za rešavanje stambene krize i smanjenje spekulacija oko nekretnina.
Španski premijer Pedro Sančez jutros je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto 2027.
Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sančezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak.
Te mere je vlada pripremila posle rasprostranjenih protesta širom zemlje podstaknutih izbacivanjem žene (87) iz njenog doma zato što nije uspela da plati veliki porast najma stana, prenosi BBC.
Sančez je rekao danas, objavljujući prevremene izbore, da je potrebno da se "obnovi šira narodna podrška" vladi i da Španija mora da se mobiliše i osigura da parlament obezbedi zemlji "mnogo širu progresivnu većinu".
Na početku obraćanja premijer je pohvalio rad vladajuće koalicije, rekao je da se Španija suočila sa nekoliko kriza poslednjih godina, uključujući tekući rat u Ukrajini i više kriza na Bliskom istoku.
Rekao je da je koaliciona vlada ostvarila nekoliko uspeha, uključujući rast privredu uprkos naporima da se "bojkotuje" njen napredak.
"Španija je postala svetski primer za mir, feminizam i prosperitet, rekao je Sančez.
Na glasanju za vladine mere u parlamentu u petak desničarske opozicione stranke udružile su se da obore dva ukaza koje je predložila vlade namenjenih da se smanje spekulacije oko nekretnina.
Sančes (54) koji je španski premijer od 2018. godine, jedan je od evropskih lidera koji je najduže na vlasti.
(Kurir.rs/Beta)