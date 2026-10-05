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Američka vojska danas je saopštila da su ubijene četiri osobe kada je u Karipskom moru napala brod za koji se sumnja da se koristi za krijumčarenje droge.

Ova, jučerašnja akcija, je nastavak jednogodišnje kampanje administracije američkog predsednika Donalda Trampa protiv navodnih krijumčara drogom u Latinskoj Americi.

S ovim najnovijim napadom broj osoba ubijenih u udarima američke vojske na brodove osumnjičene da prevoze drogu porastao je na najmanje 235 u 70 udara od septembra 2025. godine, od kada je Trampova administracija počela da cilja, kako ih naziva, "narkoteroriste".

Kako prenosi AP, Južna komanda američke vojske je, kao i u većini vojnih saopštenja o udarima u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, navela da je ciljala navodne trgovce drogom duž poznatih krijumčarskih ruta.

Vojska nije iznela dokaze da je brod prevozio drogu, piše AP.

1/4 Vidi galeriju Američki napad 2. septebra na brod za trgovinu drogom na Karibima Foto: screenshot Truth/realDonaldTrump

Video snimak objavljen na društvenoj mreži X pokazao je kako izgleda eksplozija koja je uništila brod u pokretu.

Trampova adminitracija nastoji da sklopi sporazume sa savezničkim državama da se proširi ofanziva na kopno u više latinoameričkih zemalja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je tokom posete Panami u avgustu da su Kolumbija, Gvatemala i Honduras prihvatili da dozvole SAD da sprovede zajedničke vojne operacije protiv kriminalnih grupa na njihovom tlu. Gvatemala je negirala da je postignut takav dogovor.

1/6 Vidi galeriju Novi američki napad na brod narkodilera na Karibima Foto: screenshot YT/mirrornow

Ekvador je pokrenuo slične misije sa SAD u martu.

Tramp je ranije rekao da su SAD u "oružanom sukobu" sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao je napade kao potrebnu eskalaciju da bi se zaustavio dotok droge u SAD i smrtonosna predoziranja koje uzimaju američke živote.

Ali, kako navodi AP, administracija je pružila malo dokaza da potkrepi tvrdnje da ubija krijumčare.