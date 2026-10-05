JUŽNA KOMANDA AMERIČKE VOJSKE OBJAVILA SNIMAK AKCIJE! Novi udar u Karipskom moru, pogođen brod osumnjičen za krijumčarenje droge, 4 mrtvih (VIDEO)
Američka vojska danas je saopštila da su ubijene četiri osobe kada je u Karipskom moru napala brod za koji se sumnja da se koristi za krijumčarenje droge.
Ova, jučerašnja akcija, je nastavak jednogodišnje kampanje administracije američkog predsednika Donalda Trampa protiv navodnih krijumčara drogom u Latinskoj Americi.
S ovim najnovijim napadom broj osoba ubijenih u udarima američke vojske na brodove osumnjičene da prevoze drogu porastao je na najmanje 235 u 70 udara od septembra 2025. godine, od kada je Trampova administracija počela da cilja, kako ih naziva, "narkoteroriste".
Kako prenosi AP, Južna komanda američke vojske je, kao i u većini vojnih saopštenja o udarima u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, navela da je ciljala navodne trgovce drogom duž poznatih krijumčarskih ruta.
Vojska nije iznela dokaze da je brod prevozio drogu, piše AP.
Video snimak objavljen na društvenoj mreži X pokazao je kako izgleda eksplozija koja je uništila brod u pokretu.
Trampova adminitracija nastoji da sklopi sporazume sa savezničkim državama da se proširi ofanziva na kopno u više latinoameričkih zemalja.
Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je tokom posete Panami u avgustu da su Kolumbija, Gvatemala i Honduras prihvatili da dozvole SAD da sprovede zajedničke vojne operacije protiv kriminalnih grupa na njihovom tlu. Gvatemala je negirala da je postignut takav dogovor.
Ekvador je pokrenuo slične misije sa SAD u martu.
Tramp je ranije rekao da su SAD u "oružanom sukobu" sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao je napade kao potrebnu eskalaciju da bi se zaustavio dotok droge u SAD i smrtonosna predoziranja koje uzimaju američke živote.
Ali, kako navodi AP, administracija je pružila malo dokaza da potkrepi tvrdnje da ubija krijumčare.
(Kurir.rs/Beta-AP)