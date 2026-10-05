MARTIN JEGER KAŽE DA JE "POKUŠAJ NAPADA U LAJPCIGU SAMO JEDAN PRIMER"

MARTIN JEGER KAŽE DA JE "POKUŠAJ NAPADA U LAJPCIGU SAMO JEDAN PRIMER"

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Nemačka se suočava s rizikom od nasilnog sukoba s Rusijom dok Moskva intenzivira svoj sve agresivniji hibridni rat protiv evropskih demokratija, izjavio je danas šef nemačke spoljne obaveštajne službe (BND).

"Sukob sa Rusijom koji nam preti poprimio je novu, opasniju dimenziju", rekao je Martin Jeger, šef Savezne obaveštajne službe (BND), u obraćanju poslanicima Bundestaga tokom godišnjeg javnog saslušanja šefova obaveštajnih službi u parlamentu.

On je rekao da Nemačkoj preti opasnost da bude uvučena u oružani sukob sa Rusijom.

"Pokušaj napada u Lajpcigu samo je jedan primer", rekao je on, prenosi Rojters.

1/6 Vidi galeriju Martin Jeger, šef nemačke spoljne obaveštajne službe BND, svedočio pred poslanicima Bundestaga Foto: Mike Schmidt / imago stock&people / Profimedia, Liesa Johannssen/Pool REUTERS, CLEMENS BILAN/EPA

Nemačke vlasti su u više navrata upozorile da Rusija provodi hibridnu kampanju sajber napadima te napadima bespilotnim letelicama i optužuju Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu u avgustu.

Rusija poriče da ima bilo kakvu nameru da napadne zemlje članice NATO.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

"Mi nikome ne pretimo. Nemamo nameru da napadnemo bilo koga - bilo 2029, 2030. ili 2050. godine, ali ako budemo napadnuti, nećemo imati drugog izbora osim da odgovorimo", rekao je ranije ruski predsednik Vladimir Putin.