"RIZIK OD SUKOBA SA RUSIJOM IMA NOVU, OPASNIJU DIMENZIJU" Šef nemačke obaveštajne službe BND svodočio pred poslanicima Bundestaga (FOTO)
Nemačka se suočava s rizikom od nasilnog sukoba s Rusijom dok Moskva intenzivira svoj sve agresivniji hibridni rat protiv evropskih demokratija, izjavio je danas šef nemačke spoljne obaveštajne službe (BND).
"Sukob sa Rusijom koji nam preti poprimio je novu, opasniju dimenziju", rekao je Martin Jeger, šef Savezne obaveštajne službe (BND), u obraćanju poslanicima Bundestaga tokom godišnjeg javnog saslušanja šefova obaveštajnih službi u parlamentu.
"Pokušaj napada u Lajpcigu samo je jedan primer", rekao je on, prenosi Rojters.
Nemačke vlasti su u više navrata upozorile da Rusija provodi hibridnu kampanju sajber napadima te napadima bespilotnim letelicama i optužuju Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu u avgustu.
Rusija poriče da ima bilo kakvu nameru da napadne zemlje članice NATO.
"Mi nikome ne pretimo. Nemamo nameru da napadnemo bilo koga - bilo 2029, 2030. ili 2050. godine, ali ako budemo napadnuti, nećemo imati drugog izbora osim da odgovorimo", rekao je ranije ruski predsednik Vladimir Putin.
(Kurir.rs/Beta)