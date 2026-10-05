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Celo njeno detinjstvo bilo je noćna mora. Košmar od kojeg ni danas ne može da pobegne, iako se završio pre 24 godine. Kada su spasioci razvalili vrata ormara u kojem su je monstrumi držali skoro od dana kada je rođena, Loren Kavano imala je samo 11 kilograma, a lekari su s tugom u glasom zaključili da će njen život trajati još nekoliko meseci. Pogrešili su u proceni.

Međutim, trauma koju je doživela duboko se urezala u njenu dušu, telo i psihu, ostavljajući trajne posledice i oblikujući način na koji je počela da posmatra sebe, druge i ceo svet.

Loren Kavano rođena je 12. aprila 1993. u malom gradu Hačinsu u Teksasu. Umesto da se raduju, njena majka Barbara i očuh Kenet Atkinson razmišljali su samo o tome kako da se neželjenog deteta što pre otarase.

Biološki otac ostao je nepoznanica. Rešili su da je smeste u hraniteljsku porodicu. Da je ostala tu, njen život bio bi daleko lepši. Ali... Shvativši da bi mogli da je iskoriste na način koji zdrav razum ne može ni da pojmi, promenili su plan, a nesrećna devojčica postala je igračka u kandžama zveri.

1/5 Vidi galeriju Loren Kavano Foto: Printscreen

Sudbina je nije štedela od prvog dana

Kada je saznala da je u drugom stanju, Barbara nije dugo razmišljala – ostaviće dete u sirotištu ili ga dati na usvajanje. Možda i neka hraniteljska porodica? Sabrina Kavano i njen suprug Bil dugo su sanjali o deci, ali...

Znate već kako se kaže, "Bog ne daje decu onom kome treba". Zaista je bolna nepravda što ljudi puni ljubavi, koji ih silno žele, ne mogu da imaju potomstvo, dok razni bolesni umovi lako postaju roditelji.

Loren Kavano Foto: Printscreen

Kada ih je Barbara kontaktirala, Sabrina i Bil na prvi pogled su se zaljubili u malu Loren, koja je ubrzo ponela i njihovo prezime.

Dečju sobu pretvorili su u pravu bajku, ispunivši je najlepšom odećom i igračkama. Provodili su svaki sekund sa bebom, presrećni što im se ukazala mogućnost da nekom detetu pruže ljubav i topli dom.

Međutim, osam meseci kasnije javila se biološka majka i saopštila im da želi Loren natrag. Kavanovi nisu želeli da se rastanu od nje, ali nisu imali izbora jer advokat nikada nije podneo papire za ukidanje Barbarinih roditeljskih prava. Uprkos tome, usvojiteljka je uspela da se dogovori sa majkom da s vremena na vreme posećuje devojčicu.

Krv u peleni probudila sumnju

I upravo je Sabrina, tokom jedne posete, posumnjala da nešto nije u redu. Dok je presvlačila bebu primetila je krv u peleni, a ona je onda počela histerično da se vrpolji, ne dozvoljavajući joj da je dodirne. Tada joj je pala na pamet užasna pomisao – da je njena voljena devojčica seksualno zlostavljana.

Nije gubila vreme, odmah je otišla u policiju, a potom se obratila i advokatu, zahtevajući da se biološkoj majci oduzmu prava. Insistirala je na tome da dete pregleda lekar specijalista. Ali, avaj, sud je stao na stranu Barbare, koja nije dala pristanak.

Nakon ovoga, Atkinsonovi su prekinuli sve veze sa Sabrinom i zabranili joj da se približava njihovom domu. A vreme je prolazilo... Niko osim nesuđene usvojiteljke nije mogao ni da pretpostavi kakve se strahote dešavaju iza zatvorenih vrata kuće, ni kakve je jezive torture nesrećno dete doživljavalo.

Loren Kavano Foto: Printscreen

Devojčica iz ormara

Kada je Loren počela da hoda i govori, Barbara ju je zaključavala u ormar u kamp prikolici. Zabranila joj je da priča i ispušta bilo kakve zvuke. Nije smela ni da se pomera. Kao lutka. Tih prvih godina nesvesna zla koje joj se dešava, sedela je mirno u mračnom kutku, vireći u prostoriju kroz malu pukotinu i zamišljajući kako će jednog dana biti spašena iz sveta u kome postoje samo bol, strah i poniženje.

Majka i očuh puštali su je napolje samo da bi je zlostavljali i ispunjavali svoje bolesne nagone. Često su je tukli i izgladnjivali, silovali i "iznajmljivali" drugim pedofilima. Barbara je više puta pokušavala da je udavi, a hranu je dobijala samo u zalogajima – po jedan dnevno. Uspela je da preživi zahvaljujući hrabrosti i konzerviranim ribljim krekerima koje joj je jedna od sestara tajno donosila, ali jela je i sve što bi joj se našlo pod rukom.

Kada su konačno izvedeni pred lice pravde, Barbara i Kenet nisu mogli da objasne zašto su zlostavljali samo najmlađe dete.

Četvoro starijih nikada nije bilo podvrgnuto mučenju, živeli su sasvim normalno. Majka je, doduše, priznala da samo prema Loren nije osećala apsolutno ništa. To, međutim, nikako ne sme da bude opravdanje za zverstva koje nijedno normalno ljudsko biće ne može da toleriše.

Spas u poslednji čas

Da se Lorenin očuh nije slučajno izbrbljao pod dejstvom alkohola, možda bi jadno dete skončalo u najstrašnijim mukama i niko ne bi znao s kakvim se strahotama suočavalo. Jednog letnjeg dana, pijani Kenet je slučajno otkrio komšijama "malu tajnu koja je živela u njegovom ormaru". Šokirani ljudi obavestili su policiju, koja je u kuću Antinonovih provalila istog dana.

Istražitelji koji su stigli na lice mesta bili su šokirani. Kada su pronašli devojčicu, njen izgled ih je užasnuo. Imala je osam godina i svega 11 kilograma. Kosa joj je bila zamršena i prljava, zubi polomljeni, a koža na leđima i zadnjici se skoro potpuno oljuštila zbog stalnog sedenja u urinu. Stomak je bio nadut, a jednjak začepljen vlaknima tepiha, jer je, izgladnela, jela sve što je mogla da nađe oko sebe. Pošto su unutrašnji organi počeli su da otkazuju, lekari koji su je pregledali s tugom su konstatovali da joj je preostalo još nekoliko meseci života.

Loren Kavano Foto: Printscreen

Slučaj je potresao i Ameriku i svet. Nakon dugog suđenja i istrage, Barbara i Kenet Atkinson su 2002. osuđeni na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, a deca su smeštena u hraniteljske porodice. Loren je, na iznenađenje svih, preživela. Posle dugog bolničkog lečenja i rehabilitacije vratila se da živi sa Sabrinom i Bilom Kavanoom, koji su bili spremni da joj pruže sve što je potrebno – puno ljubavi i bezuslovnu podršku.

"Pokušavala sam da se ubijem više od 30 puta"

"Moj život bio je jako težak. Neprestano sam se s nečim borila. Ne mogu da spavam, imam užasne napade straha... Pokušavala sam da se ubijem više od 30 puta. Često me flešbekovi vraćaju natrag, u jezivu prošlost", rekla je 2017, gostujući u emisiji doktora Fila Mekgroua.

Loren Kavano uspešno je završila školu, a potom i fakultet. Stekla je diplomu psihologa. Želela je da pomaže žrtvama porodičnog nasilja, no, užasi koje je trpela u detinjstvu ostavili su posledice.

Naime, u jesen 2018. otkriveno je da je pokušala da iskoristi 14-godišnju devojčicu. Pronašla ju je na društvenim mrežama, u grupi posvećenoj žrtvama zlostavljanja i, kako je objašnjeno u dosijeu, pokušavala da je uvuče u "seksualno eksplicitne razgovore".

Istraga je potrajala jer nije bilo konkretnih dokaza. Na kraju su optužbe protiv Loren odbačene, a ona je poslata na lečenje u psihijatrijsku kliniku. Uprkos svim naporima lekara i njenih usvojitelja, nije uspela da se u potpunosti oporavi od psiholoških trauma kojima je bila izložena gotovo od dana rođenja. Sada ima 33 godine. Da li će ikada biti u stanju da vodi normalan život?