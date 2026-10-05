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Ukrajinski FPV dron pogodio je ruskog vojnika čiji je izgled veoma podsećao na ruskog lidera Vladimira Putina, vidi se na snimku koji je objavila ukrajinska 414. samostalna brigada bespilotnih sistema, poznata kao "Ptice Mađara".

Snimak, koji je jedinica objavila nakon operacija izvedenih 4. oktobra, prikazuje ruskog vojnika na bojnom polju neposredno pre nego što je postao meta FPV drona.

Zbog njegove fizičke sličnosti sa Putinom, pripadnici ukrajinske jedinice su se u objavi na Telegramu našalili i uporedili vojnika sa ruskim liderom. Nema nikakvih naznaka da je vojnik zapravo imao bilo kakvu vezu sa Putinom.

"Ptice Mađara" saopštile su da je napad bio deo njihovih borbenih aktivnosti 4. oktobra, tokom kojih je jedinica, prema sopstvenim tvrdnjama, pogodila 204 ruska vojnika. Brigada tvrdi da je 119 poginulo, dok je 85 ranjeno.

Brigada objavila podatke o četvorodnevnim operacijama

Jedinica je takođe saopštila da je tokom operacija od 1. do 4. oktobra ukupno 731 ruski vojnik poginuo ili ranjen.

414. samostalna brigada bespilotnih sistema specijalizovana je za ratovanje dronovima i koristi FPV udarne dronove i druge bespilotne sisteme duž linije fronta.

Ranije, 16. septembra, jedan ruski vojnik na Pokrovskom pravcu pokušao je da izbegne ukrajinski FPV dron tako što je, nakon što je primetio bespilotnu letelicu koja mu se približavala, ostao potpuno nepomičan među drvećem.