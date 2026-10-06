Slušaj vest

Njen advokat Stiven Ferel rekao je da je moguće da se 50-godišnja Krista Pajk nikada neće u potpunosti oporaviti nakon što joj je tokom pokušaja pogubljenja ubrizgana smrtonosna doza pentobarbitala.

- Još ne znamo kakva je prognoza i možda nećemo znati još nekoliko dana - rekao je Ferel.

Pajk se nalazi u bolnici pod stražom, nakon što je tokom pogubljenja 30. septembra preživela dve doze smrtonosnog otrova. Njeni advokati navode da je tokom procedure došlo do ozbiljnih komplikacija, uključujući teško povređivanje obe ruke.

Prema sudskim dokumentima, njene ruke su nakon pokušaja pogubljenja bile otečene, opečene i prekrivene plikovima.

Ferel je rekao da nije lično video svoju klijentkinju od kada je prebačena u bolnicu, ali da informacije koje dobija ukazuju na to da je njeno stanje i dalje veoma ozbiljno.

- Ona je i dalje u bolnici, na respiratoru i u kritičnom je stanju. Zaista još ne znamo kakva će biti prognoza - rekao je advokat.

Dodao je da će tek narednih dana biti moguće utvrditi kakve će dugoročne posledice neuspeo pokušaj pogubljenja imati po njeno zdravlje.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

"Možda se nikada neće potpuno oporaviti"

Govoreći o mogućnosti da Pajk pretrpi trajne posledice, Ferel je rekao da je prerano donositi zaključke.

- Možda se neće potpuno oporaviti. Ne znamo. To je jedna od stvari koja će još neko vreme ostati nepoznata - rekao je.

Advokat je takođe ukazao na mogućnost da bi Pajk, ukoliko preživi, mogla da ima probleme sa sposobnošću da razume svoju situaciju i eventualno bude proglašena nesposobnom za izvršenje smrtne kazne.

Njeni advokati sada traže da guverner Tenesija, Bil Li preinači njenu smrtnu kaznu u doživotni zatvor. Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer1995. godine. Imala je 18 godina kada je počinila zločin.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

"Njene ruke su bile otečene, opečene i pune plikova"

Tokom neuspelog pogubljenja, zatvorski službenici pokušali su da joj ubrizgaju dve doze pentobarbitala. Njeni advokati tvrde da je otrov možda dospeo u tkivo umesto direktno u krvotok, što bi moglo da objasni ozbiljne povrede na njenim rukama.

Prema navodima iz sudskog podneska, Pajk je tokom procedure plakala, jecala i teško disala, a u jednom trenutku rekla je da joj se čini da će joj ruka "eksplodirati".

Nakon toga je prebačena u bolnicu, gde su lekari pokušavali da stabilizuju njeno stanje i uklone pentobarbital iz organizma. Guverner Bil Li je nakon incidenta naredio nezavisnu istragu i obustavio izvršenje svih planiranih pogubljenja u Tenesiju do kraja 2026. godine.

Pajk je trebalo da bude prva žena pogubljena u Tenesiju za više od 200 godina.

Njeni advokati tvrde da je država morala da bude posebno oprezna jer je Pajk ranije upozoravala na probleme sa venama i zdravstveno stanje koje je moglo da oteža primenu smrtonosne injekcije.