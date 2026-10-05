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Odlazak najbogatijih ljudi iz Velike Britanije prerastao je u problem težak 160 milijardi dolara, pokazuju podaci Bloomberg Billionaires Indexa, dok poreske promene i sve izraženiji utisak da zemlja postaje manje naklonjena biznisu stvaraju dodatni pritisak na poziciju Londona kao jednog od vodećih svetskih finansijskih centara.

Ta suma predstavlja ukupno bogatstvo pojedinaca sa Bloombergove liste milijardera koji su tokom poslednje dve godine oslabili svoje veze sa Velikom Britanijom ili ih potpuno prekinuli. U računicu je uključeno i nekoliko porodičnih bogatstava čiji su članovi napustili zemlju.

Posebno je upečatljivo da je 160 milijardi dolara više od ukupnog bogatstva pojedinaca sa Bloomberg Billionaires Indexa koji i dalje žive u Velikoj Britaniji.

Promene poreskog sistema usmerene prema najbogatijima, uvedene otkako su laburisti došli na vlast 2024. godine, sve više utiču na odnos između države i imućne elite. Istovremeno se proširio utisak da Velika Britanija postaje manje povoljno mesto za poslovanje i ulaganja.

"Ono što se trenutno događa je katastrofalno", rekao je milijarder Džon Kodvel, osnivač britanskog trgovca mobilnim telefonima Phones 4u.

"Umesto da budemo u pozitivnom krugu u kojem privlačimo milionere, milijardere i strane investicije, radimo upravo suprotno", rekao je on.

Najbogatiji odlaze u Monako, Švajcarsku i UAE

Velika Britanija tradicionalno ima izuzetno veliki broj bogatih stanovnika. Prema podacima UBS-a, u zemlji živi više od 2,4 miliona dolarskih milionera, što je peti najveći broj na svetu.

London zbog toga neće preko noći izgubiti status globalnog finansijskog centra. Ipak, odlazak najbogatijih ima konkretne posledice po javne finansije. Najbogatijih jedan odsto stanovnika odgovorno je za oko 27 odsto ukupnih prihoda Velike Britanije od poreza na dohodak.

Njihovim odlaskom zemlja ne gubi samo poreske obveznike već i značajnu potrošačku i investicionu moć.

Među ljudima koji su napustili zemlju nalazi se i čelični magnat Lakšmi Mital, koji je godinama bio jedan od najpoznatijih predstavnika londonske milijarderske elite.

Polovina ultrabogatih obuhvaćenih Bloombergovom analizom završila je preseljenje iz Velike Britanije u nedeljama pre stupanja na snagu velikih poreskih promena u aprilu 2025. godine. Među njihovim novim destinacijama nalaze se Monako, Švajcarska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ključna promena bilo je ukidanje posebnog poreskog režima za takozvane "non-dom" rezidente. Taj sistem omogućavao je bogatim stanovnicima čije je stalno prebivalište za poreske svrhe bilo van Britanije da izbegnu britanske poreze na deo bogatstva i prihoda iz inostranstva tokom perioda koji je mogao da traje i do 15 godina.

Plan za ukidanje sistema prvobitno je pripremila prethodna konzervativna vlada, a sproveli su ga laburisti, koji su uveli novi, ali vremenski znatno ograničeniji poreski režim.

Povećana su i pojedina davanja na nasleđenu imovinu i zaradu investitora na privatnim tržištima, dok stalne spekulacije o novim poreskim merama dodatno zabrinjavaju najbogatije stanovnike.

Ne odlaze više samo strani milijarderi

Analiza pokazuje da među ultrabogatima koji su napustili zemlju dominiraju stranci, od kojih su mnogi imali relativno nove ili labave veze sa Velikom Britanijom.

Međutim, odlazak menadžera hedž fonda Krisa Rokosa u Grčku privukao je posebnu pažnju britanskog finansijskog sektora. Rokos nije samo bio jedan od najvećih poreskih obveznika u zemlji već predstavlja primer finansijskog uspeha stvorenog upravo u Britaniji.

Njegov odlazak zato otvara pitanje da li bi zemlju ubuduće mogao da napusti veći broj bogatih Britanaca koji su u njoj rođeni i proveli čitav život.

Kompanija Henley & Partners, koja savetuje klijente o prebivalištu i državljanstvu, beleži povećan broj upita, uključujući i one britanskih državljana zabrinutih zbog mogućih novih povećanja poreza.

"Odlazak nije završen", upozorio je Mark Somers, suosnivač londonske kompanije koja zapošljava stručnjake za upravljanje porodičnim bogatstvom.

Među onima koji su otišli je i Kanađanka En Kaplan Malholand, koja je ove godine napustila Veliku Britaniju sa suprugom Stivenom Malholandom, plastičnim hirurgom i suosnivačem kompanije InMode. Par se prethodno nastanio u srednjovekovnom zamku u Kentu, koji je 2023. kupio za 5,5 miliona funti.

"Čini se da Velika Britanija ne razume koliko smo mobilni", rekla je ona iz svog novog doma u Italiji.

Najmlađi među ljudima obuhvaćenim Bloombergovom analizom je 39-godišnji Šravin Mital, sin indijskog biznismena Sunila Mitala. Nakon studiranja na Univerzitetu Bat osnovao je investicionu kompaniju u Velikoj Britaniji, ali sada gradi novi život u UAE, gde je otvorio ogranak svoje kompanije Unbound.

Odlazak bogatih u nekim slučajevima prati i povlačenje kapitala. Investiciona kompanija povezana sa Troelsom Holhom Povlsenom, osnivačem modne grupacije iza brenda Jack & Jones, počela je da izvlači značajne sume nakon što se on prošle godine vratio u rodnu Dansku. Kompanija je prodala posao sa nekretninama u Londonu i ove godine isplatila dividendu od 57 miliona funti, najveću u najmanje deset godina.

Posledice već oseća luksuzni London

Slabljenje privlačnosti Velike Britanije među ultrabogatima već se oseća u delovima londonske luksuzne ekonomije.

Prodaja skupocenih nekretnina je pala, dok ugostiteljske kompanije koje opslužuju bogatu klijentelu Mejfera beleže pritisak na prihode. Kupci luksuznih nekretnina u centralnom Londonu sve češće pokušavaju da izdejstvuju popuste, pozivajući se na rizike povezane sa ulaganjem u Britaniju.

Za sada nema jednog jasnog pobednika među državama koje pokušavaju da privuku bogataše iz Londona. To pokazuje koliko veliki broj zemalja danas nudi poreske i druge podsticaje, ali i koliko je malo gradova sposobno da ponudi ekosistem privatnog kapitala uporediv sa Londonom.

Britanske vlasti su zbog toga razmatrale načine da zemlju ponovo učine privlačnijom bogatim investitorima. Bloomberg navodi da je savetnicima za upravljanje privatnim bogatstvom poslata poverljiva anketa u kojoj se, između ostalog, pominjala mogućnost nove investitorske vize koja bi omogućavala boravak uz ulaganje od pet miliona funti.

Razmatrano je i produženje četvorogodišnjeg povlašćenog poreskog režima koji je zamenio nekadašnji sistem za "non-dom" rezidente.

Ipak, kretanje kapitala nije potpuno jednosmerno. Investitorka Radža Mekuar preselila se ove godine iz Belgije u Veliku Britaniju koristeći novi poreski režim.

Ona smatra da London i dalje poseduje brojne prednosti koje prevazilaze trenutne političke probleme, ali upozorava da bi uvođenje poreza na bogatstvo moglo dodatno da zabrine investitore.