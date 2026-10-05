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Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi već sledeće nedelje mogla da budu otvorena dva pregovaračka klastera u procesu pristupanja Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji.

Kos je to izjavila na konferenciji za medije nakon sastanka Saveta za pridruživanje EU-Moldavija, prenosi Suspilne 5. oktobra.

Ona je rekla da je Evropska unija dobro upoznata sa procedurama u Vrhovnoj radi koje se odnose na usvajanje zakona o obrazovanju, ali je izrazila nadu da će ukrajinski parlament usvojiti taj zakon.

"Čim se to dogodi, naravno, države članice će morati da ubrzaju proceduru, ali da, moguće je da ćemo sledeće nedelje tokom međuvladine konferencije otvoriti naredna dva klastera za Moldaviju i Ukrajinu", rekla je Kos.

1/6 Vidi galeriju Marta Kos, komesarka za proširenje EU Foto: Fred MARVAUX/European Parliament, EPA Ronald Wittek, AP/Geert Vanden Wijngaert

"Nadamo se da ćemo vrlo brzo otvoriti još dva klastera za Moldaviju. A sve njih do kraja godine", dodala je evropska komesarka.

Mađarska više puta blokirala napredak Ukrajine

Prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, koji obuhvata osnovna pitanja, zvanično je otvoren u Luksemburgu 15. juna. Evropska unija je 14. jula zvanično otvorila i šesti pregovarački klaster sa Ukrajinom, koji se odnosi na spoljne odnose.

Radna grupa Saveta EU za proširenje počela je 17. jula da razmatra rezultate skrininga za drugi i treći klaster za Ukrajinu i Moldaviju.

Mađarska je tada pristala na treći klaster za Moldaviju, ali je odbila da odobri početak procesa otvaranja drugog i trećeg klastera za Ukrajinu. Pošto stav Budimpešte nije imao podršku većine država članica, odluka nije doneta ni za jednu zemlju.

Mađarska je 22. jula ponovo odbila da odobri rezultate skrininga za drugi i treći klaster za obe zemlje.

Evropska pravda je 1. septembra, pozivajući se na izvore u Briselu, objavila da je mađarska delegacija na prvom sastanku Radne grupe Saveta EU za proširenje nakon letnje pauze ponovo odbila da odobri rezultate skrininga za klastere dva i tri za Ukrajinu.

EU ni 8. septembra nije uspela da postigne dogovor o otvaranju dva pregovaračka klastera za Ukrajinu zbog protivljenja Mađarske.

Zamenik ukrajinskog premijera Vsevolod Čencov izjavio je 2. oktobra da je Ukrajina ispunila uslove za otvaranje preostalih pregovaračkih klastera i da očekuje otvaranje drugog i trećeg tokom oktobra, a svih preostalih do kraja 2026. godine.