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Reč je o ukrajinskim sistemima "Skaj sentinel", potvrdio je portparol Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine, Jurij Ignjat u ekskluzivnom razgovoru za "United24Media".

- Ovo su sistemi "Skaj sentinel". Već su na borbenom dežurstvu i koriste se protiv ruskih napadačkih dronova. Sistemi su već pokazali rezultate u borbi. Imamo potvrđene slučajeve njihovog uspešnog dejstva i obaranja bespilotnih letelica na mlazni pogon - rekao je Ignjat.

Ranije je objavljeno da je više od 12 ovih sistema, nabavljenih zahvaljujući donacijama, raspoređeno za zaštitu Kijeva od ruskih dronova, kao i da su već korišćeni za obaranje mlaznih "šahida".

Ignjat je 5. oktobra potvrdio da su automatizovane kupole već oborile i ruski "geran-5", dron na mlazni pogon.

- Već je bilo obaranja čak i bespilotnih letelica na mlazni pogon, uključujući "geran-5", upravo pomoću tih kupola - rekao je Ignjat tokom razgovora.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskidan ranije je otkrio da je više od 12 automatizovanih "pedesetica" već postavljeno u Kijevu, dok bi još osam trebalo da bude raspoređeno širom Kijevske oblasti.

Kako funkcioniše "Skaj sentinel"?

"Skaj sentinel" je ukrajinska automatizovana protivdronska kupola koja koristi mašinski vid i veštačku inteligenciju za otkrivanje, praćenje i dejstvo po vazdušnim ciljevima.

Sistem kombinuje teški mitraljez sa automatizovanim modulom za upravljanje vatrom. Kada detektuje cilj, optički sistem prati dron, dok softver izračunava njegovu brzinu, putanju, udaljenost i potrebno preticanje kako bi odredio tačku u kojoj treba otvoriti vatru.

Za razliku od presretačkog drona,"Skaj sentinel" ne mora da juri metu. On izračunava gde će se bespilotna letelica nalaziti i otvara vatru prema toj tački, što mu omogućava da dejstvuje po brzim letelicama unutar svog dometa.

Prema ranije objavljenim specifikacijama, "Skaj sentinel" može da dejstvuje po vazdušnim ciljevima koji se kreću brzinom do oko 800 kilometara na sat, što ga, barem teoretski, stavlja u domet mlaznih ruskih napadačkih dronova.

Geran-5, koji ruske snage sve češće koriste, leti znatno brže od klasičnih dronova tipa "šahid". Ipak, mogućnost njegovog obaranja sistemom "Skaj sentinel" zavisi od visine leta i udaljenosti.

Na većim visinama mlazni dron može da ostrane van dometa teškog mitraljeza. Međutim, kada se spusti prema cilju ili leti na manjoj visini, može da uđe u zonu dejstva kupole.

Tada ključni faktor više nije samo to da li oružje može da "stigne" dron, već da li može dovoljno brzo da ga prati i izračuna tačku za otvaranje vatre. Mašinski vid sistema neprekidno prati cilj, dok softver u realnom vremenu određuje tačku presretanja.

Sistem već korišćen u borbi

"Skaj sentinel" je imao borbenu primenu i pre nego što je raspoređen oko Kijeva.

U avgustu je pet sistema isporučeno 636. zasebnom protivavionskom mitraljeskom bataljonu, koji deluje u oblasti Sumi, kako bi ojačao odbranu od ruskih napadačkih dronova.

Sistem je već ranije pokazao rezultate na bojnom polju, a prema navodima "United24Media", prototip "Skaj sentinela" uspešno je uništio više ruskih dronova tipa "šahid“.