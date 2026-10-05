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Prema procenama naučnika, više od 450.000 ljudi moglo bi da umre u narednih šest meseci zbog dodatne toplote koju donosi Super El Ninjo, prenosi Gardijan.

Procena broja smrtnih slučajeva odnosi se na period od septembra do februara 2027. godine. Međutim, očekuje se da će povećana smrtnost povezana sa vrućinama potrajati sve do juna ili jula.

Posledice, uključujući suše, šumske požare i poplave, osetiće se širom sveta. Ipak, očekuje se da će u narednih šest meseci najteže biti pogođeni Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil.

Projekcije su izrađene pomoću naučnih metoda kojima se prati odnos između temperature i dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama iz meseca u mesec u 24.378 regiona širom sveta.

Ti podaci kombinovani su sa prognozama viših temperatura usled El Ninja tokom narednih meseci. Kao osnova korišćen je prosečan broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama u određenom mesecu u periodu od 1996. do 2025. godine.

"Povećanje kapaciteta za hitne intervencije i bolje usmeravanje naših napora može ove godine spasiti mnoge živote. Ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu nova normalnost, ne želimo da budemo u stanju trajne vanredne situacije. Moramo da se mobilišemo već sada kako bismo osmislili, primenili i procenili alate koji će spasavati živote u godinama koje dolaze", rekla je koautorka izveštaja dr Tama Karlton sa Univerziteta Kalifornije.

El Ninjo će, prema očekivanjima stručnjaka, uticati i na snabdevanje hranom. Svetski program za hranu ranije je upozorio da bi njegove posledice mogle da gurnu oko 50 miliona ljudi u stanje akutne gladi i dovedu do rasta cena.

Super El Ninjo već oborio istorijski rekord

El Ninjo je u ponedeljak premašio najvišu temperaturu ikada zabeleženu za ovaj klimatski fenomen, i to nekoliko meseci pre očekivanog vrhunca.

Prema podacima koje je objavio Gardijan, temperaturno odstupanje u središtu El Ninja u Tihom okeanu dostiglo je 3,05 stepeni Celzijusa.

Time je premašena vrednost od 3,02 stepena zabeležena krajem novembra 2015. godine, što je bio prethodni rekord u 150 godina modernih merenja.