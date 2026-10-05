Slušaj vest

Prema procenama naučnika, više od 450.000 ljudi moglo bi da umre u narednih šest meseci zbog dodatne toplote koju donosi Super El Ninjo, prenosi Gardijan.

Procena broja smrtnih slučajeva odnosi se na period od septembra do februara 2027. godine. Međutim, očekuje se da će povećana smrtnost povezana sa vrućinama potrajati sve do juna ili jula.

Posledice, uključujući suše, šumske požare i poplave, osetiće se širom sveta. Ipak, očekuje se da će u narednih šest meseci najteže biti pogođeni Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil.

Projekcije su izrađene pomoću naučnih metoda kojima se prati odnos između temperature i dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama iz meseca u mesec u 24.378 regiona širom sveta.

Ti podaci kombinovani su sa prognozama viših temperatura usled El Ninja tokom narednih meseci. Kao osnova korišćen je prosečan broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama u određenom mesecu u periodu od 1996. do 2025. godine.

"Povećanje kapaciteta za hitne intervencije i bolje usmeravanje naših napora može ove godine spasiti mnoge živote. Ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu nova normalnost, ne želimo da budemo u stanju trajne vanredne situacije. Moramo da se mobilišemo već sada kako bismo osmislili, primenili i procenili alate koji će spasavati živote u godinama koje dolaze", rekla je koautorka izveštaja dr Tama Karlton sa Univerziteta Kalifornije.

El Ninjo će, prema očekivanjima stručnjaka, uticati i na snabdevanje hranom. Svetski program za hranu ranije je upozorio da bi njegove posledice mogle da gurnu oko 50 miliona ljudi u stanje akutne gladi i dovedu do rasta cena.

Super El Ninjo već oborio istorijski rekord

El Ninjo je u ponedeljak premašio najvišu temperaturu ikada zabeleženu za ovaj klimatski fenomen, i to nekoliko meseci pre očekivanog vrhunca.

Prema podacima koje je objavio Gardijan, temperaturno odstupanje u središtu El Ninja u Tihom okeanu dostiglo je 3,05 stepeni Celzijusa.

Time je premašena vrednost od 3,02 stepena zabeležena krajem novembra 2015. godine, što je bio prethodni rekord u 150 godina modernih merenja.

Pojedine prognoze ukazuju da bi temperaturno odstupanje moglo da dostigne čak 4,0 stepena Celzijusa tokom novembra i decembra.

(Kurir.rs/TheGuardian)

Ne propustitePlanetaKLIMATSKI PAKAO LOMI PLANETU DO 2027! Sprema se najjača pojava u istoriji, stručnjaci otkrili šta čeka Rusiju: Udar stiže sa druge strane
Super El Ninjo iznad Evrope.
PlanetaREKORDNO SNAŽAN EL NINJO STIŽE U SAD: Proglašeno vanredno stanje u Kaliforniji, očekuju se jake zimske oluje i poplave!
Tornado Melisa Kuba
Planeta"U 50 GODINA NIJE BILO OVAKO VELIKE MOBILIZACIJE, NEMAMO VREMENA"! Prognoze SMO idu do SKORO 100 odsto! El Ninjo će jačati iz meseca u mesec, evo kad je vrhunac
profimedia-1130322751.jpg
PlanetaHOĆE LI POSLE PAKLENOG LETA USLEDITI LEDENA ZIMA? Stogodišnji kalendar najavljuje rani sneg, a naučnici otkrivaju šta Evropi donosi pomahnitali polarni vrtlog!
Screenshot 2026-08-31 182419.png