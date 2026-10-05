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Jedna stvar posebno je ovog leta zaintrigirala Njujorčane: postojanje i lokacije takozvanih "ljudi krtica", misteriozne grupe ljudi koji barem deo vremena provode lutajući kanalizacijom ovog grada.

Njujorčani su ove nedelje saznali nešto više o ovom neobičnom fenomenu, nakon što su dvojica muškaraca uhvaćena pošto su navodno izašla iz jednog tunela na Menhetnu. Njihovo hapšenje bacilo je novo svetlo na niz slučajeva u kojima su ljudi viđeni kako podižu poklopce šahtova i spuštaju se pod zemlju.

Semjuel Reveron i Kevin Rodrigez uhapšeni su u Kvinsu nakon što ih je policija pronašla uz pomoć video-snimaka. Njih dvojica navodno su viđena kako ulaze u kanalizaciju sa još četiri osobe, koje još nisu identifikovane.

Obojica su optužena za neovlašćeni ulazak, ali posebno interesovanje izazvalo je objašnjenje koje su dali za svoju neobičnu avanturu.

"Ulazimo u kanalizaciju i tražimo vredne stvari koje se zaglave u odvodima i kanalizaciji, zlato, bilo šta vredno", navodno je 25-godišnji Reveron rekao policiji nakon hapšenja.

U kanalizaciji traže zlato i druge dragocenosti

Potraga ove grupe uklapa se u očigledno pogrešnu predstavu pojedinaca da je kanalizacija Njujorka puna zlata. Prošle godine uhapšena su trojica muškaraca nakon što su navodno viđena kako izlaze iz kanalizacije u Bruklinu.

Jedan od njih policiji je tada rekao: "Razlog zbog kojeg smo sišli dole jeste to što ljudi tamo gube zlato. Moramo da ga pronađemo i prodamo kako bismo zaradili novac."

Uprkos velikim ambicijama, malo je dokaza da je potraga za dragocenostima u kanalizaciji unosan posao.

Stiv Dankan, nekadašnji urbani istraživač koji je mnogo vremena proveo u njujorškoj kanalizaciji i tunelima metroa, rekao je za Njujork tajms da je tokom više od 100 odlazaka u kanalizaciju najvrednija stvar koju je pronašao bila istekla kreditna kartica.

Ipak, interesovanje za istraživanje kanalizacije ne prestaje. U maju ove godine prijavljena su tri odvojena slučaja ljudi koji su se spuštali u kanalizaciju, a dva su snimljena kamerom.

Na jednom snimku vide se tri osobe u zaštitnim pantalonama za vodu, sa baterijskim lampama, kako izlaze na sredinu ulice u Astoriji u Kvinsu. Pomerili su okrugli poklopac šahta i spustili se u mrak kanalizacije.

"Tri nasumična tipa šetaju okolo u nekakvim čudnim odelima. Otvore kanalizaciju i uđu unutra kao Nindža kornjače", rekao je tada očevidac Aki Jakupović za NBC New York.

Jakupović nije prvi koji je ove ljude uporedio sa Nindža kornjačama, izmišljenim humanoidnim kornjačama koje u stripovima, animiranim serijama i filmovima žive u kanalizaciji.

Prema priči, kornjače su mutirale u humanoidna bića nakon izlaganja otrovnoj zelenoj supstanci, a potom ih je borilačkim veštinama obučavao veliki pacov.

Braća se bore protiv kriminala i često sukobljavaju sa Šrederom i njegovim saradnicima Bibopom i Rokstedijem, kao i Krangom, vanzemaljskim bićem koje koristi robotsko telo.

"Ljudi krtice" nisu nova pojava u Njujorku

Iako se čini da je ove godine došlo do porasta broja incidenata povezanih sa ulaskom u kanalizaciju, fenomen nije nov.

Još 2015. godine pripravnik u njujorškom Odeljenju za zaštitu životne sredine uhapšen je nakon što je pronađen u kanalizaciji, dok su prošle godine trojica muškaraca uhapšena nakon ulaska u kanalizacioni sistem u Bruklinu, navodno u potrazi za zlatom.

"Bog zna šta su tražili. Znam sigurno da ja ne bih puzao kroz kanalizaciju Njujorka, ali ova trojica su očigledno nešto tražila", rekao je tadašnji komesar njujorške policije Bil Braton novinarima.

Septembarski izlet Reverona i Rodrigeza možda bi bio posmatran samo kao neobična avantura da se nije dogodio u vreme kada su se svetski lideri okupljali u Ujedinjenim nacijama. Neki od njih bili su smešteni u luksuznim hotelima nedaleko od mesta na kojem su dvojica muškaraca otišla pod zemlju.

Brajan Kenedi, advokat Reverona, odbacio je takve sumnje.

"Čini se da tu nema mnogo osnova za slučaj", rekao je Kenedi za NBC News.

"Razumem da je čudno to što je navodno otišao u kanalizaciju. Ali nema nikakve veze sa UN, dolaskom Netanjahua ili bilo kakvom drugom zlonamernom zaverom."

Vlasti upozoravaju: Ulazak u kanalizaciju može biti smrtonosan

Rob Volejša, portparol njujorškog Odeljenja za zaštitu životne sredine, ranije je za Gardijan rekao da je ulazak u kanalizaciju "i nezakonit i izuzetno opasan".

"Kanalizacija može da sadrži brojne opasnosti, uključujući otrovne i potencijalno smrtonosne gasove, nestabilne površine, rizik od poplava i zatvorene prostore. Iz tih razloga građani nikada ne bi trebalo da ulaze u cevi, odvode, slivnike, šahtove ili ispuste", rekao je Volejša.

Da li će ljudi poslušati ova upozorenja, ostaje da se vidi.

Istog dana kada su Reveron i Rodrigez uhapšeni, još trojica muškaraca primećena su kako oko 4.30 ujutru izlaze iz kanalizacije u Bensonherstu, na jugu Bruklina.