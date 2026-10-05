Za ulazak na ovu plažu je potrebna rezervacija, a uslov je i konzumacija minimum 60 evra

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Ukrajinski par našao se na meti žestokih kritika nakon što su se društvenim mrežama proširili snimci na kojima sede na morskoj kornjači dok polaže jaja na plaži u Omanu. Njihov postupak izazvao je brojne osude, a reagovale su i tamošnje vlasti.

Fitnes influenser Vadim Olejnik (32), koji na Instagramu ima oko 200.000 pratilaca, i njegova partnerka, doktorka estetske medicine Olena Kravčenko, krajem septembra posetili su Ras al Had, priobalno područje poznato po mestima na kojima se gnezde morske kornjače.

Tamo su stigli na lokaciju na kojoj su volonteri pratili kornjače tokom gnežđenja. Međutim, fotografije i snimci koji su potom završili na društvenim mrežama izazvali su potpuno drugačiju vrstu pažnje od one kojoj su se verovatno nadali.

Na snimcima se vidi kako par prilazi kornjači koja polaže jaja, a zatim naizmenično seda na njen oklop. Na jednom od snimaka Olejnik u ruci drži i tek izleglu kornjaču dok pokušava da održi ravnotežu na leđima velike životinje.

Snimci izazvali bes na društvenim mrežama

Prizori su se ubrzo proširili društvenim mrežama, gde su korisnici optužili par za uznemiravanje i neprimereno postupanje prema životinji. Deo ljudi pitao se i kako im je uopšte bilo dozvoljeno da se toliko približe kornjači na području njenog gnežđenja.

Na incident je reagovao i italijanski projekat za zaštitu prirode Biologicamente, koji je kritikovao i osobe odgovorne za nadzor lokacije.

"Udruženje kojim se upravlja ozbiljno i profesionalno, uz naučni odbor, nikada ne bi dozvolilo svojim volonterima da sednu na oklop kornjače kako bi napravili selfi", poručili su i dodali da ne mogu da prihvate takav nivo neznanja.

Slučaj se, međutim, nije završio samo na kritikama na internetu. Prema izveštajima lokalnih medija, omanska Uprava za životnu sredinu saopštila je da je postupanje para predstavljalo kršenje tamošnjih propisa o zaštiti divljih životinja i da su protiv uključenih osoba preduzeti potrebni pravni koraci.

Stručnjaci su upozorili da takvo ponašanje može predstavljati pretnju morskim kornjačama i njihovim staništima za gnežđenje.

Influenser se izvinio: "Nisam znao pravila"

Olejnik se nakon talasa kritika izvinio. Tvrdio je da nije nameravao da povredi životinju i da su ga osobe koje su nadzirale njihovu posetu dovele u zabludu.

"Nisam znao pravila. Pogrešio sam i izvinjavam se svima", poručio je.