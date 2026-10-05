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Dva pokušaja približavanja položajima izraelske vojske na jugu Sirije u roku od samo nekoliko sati izazvala su zabrinutost da sirijske snage možda ispituju budnost izraelskih vojnika, piše Ynet.

Lideri sa Golanske visoravni upozoravaju da odbrambeno raspoređivanje izraelskih snaga može dovesti do opuštanja: "Ne smemo se vratiti na razmišljanje kakvo je bilo pre 7. oktobra".

Usled sumnje da su neprijateljski nastrojene osobe pokušale da priđu položajima izraelske vojske, vojnici raspoređeni u tom području sve više strahuju da stanovnici obližnjih sela možda proveravaju njihovu budnost.

Dva incidenta dogodila su se u veoma kratkom vremenskom roku, što ukazuje na rastuće tenzije u blizini izraelske granice.

Prvi incident dogodio se u noći između nedelje i ponedeljka, kada su vojnici IDF-a pucali na 22-godišnjeg Palestinca koji živi u Damasku, nakon što je prišao vojnom položaju u blizini sirijskog sela Hamidija. Muškarac, kojeg su zabeležile nadzorne kamere sa položaja, bio je nenaoružan i kod sebe je imao samo telefon i novac.

Drugi incident dogodio se u ponedeljak popodne, kada su dvojica Sirijaca na motociklu prišla vojnom položaju u području Kunajtre. Vojnici IDF-a su pucali na njih, nakon čega su obojica privedena.

Niko od izraelskih vojnika nije povređen u ova dva incidenta, ali kombinacija dva pokušaja prilaska vojnim položajima unutar sirijske teritorije izazvala je zabrinutost u izraelskim vojnim krugovima.

Jedna od mogućnosti koja se ispituje jeste da li su osobe pokušavale da procene kako će izraelski vojnici reagovati na njihovo približavanje i to na dve lokacije udaljene svega nekoliko kilometara.

Sirijcima je zabranjeno kretanje putevima u području blizu izraelske granice, a posebno im je zabranjeno približavanje sistemu vojnih položaja koje je IDF uspostavio u južnom delu područja.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Granica u ovom delu Sirije mesecima je bila mirna, ali je niz incidenata tokom proteklog dana doveo do podizanja nivoa pripravnosti.

IDF je raspoređen na više frontova i kao i u drugim sektorima, trenutno deluje u Siriji u odbrambenom položaju. Deo tih odbrambenih aktivnosti uključuje i ofanzivne mere, iako se one po svojoj prirodi značajno razlikuju od perioda aktivnih kopnenih operacija u Gazi i Libanu.

Promena operativnog položaja smatra se posebno osetljivim periodom za vojnike, koji pokušavaju da sačuvaju prednost koju su ostvarili i uspostave snažnu odbrambenu liniju duž sirijske granice.

Istovremeno, činjenica da se borbene snage sada prvenstveno brane, umesto da napadaju, izazvala je zabrinutost zbog mogućeg opuštanja i smanjene budnosti, kao i mogućnosti da njihovo ponašanje postane predvidljivije iz perspektive neprijatelja.

1/13 Vidi galeriju Sirijska vojska Foto: AHMAD FALLAHA/EPA

"Znak upozorenja"

Predsednik Regionalnog saveta Golana, Uri Kelner i predsednik lokalnog saveta Kacrina, Jehuda Dua izdali su zajedničko saopštenje u kojem su naveli:

- Dva značajna i ozbiljna incidenta za manje od 24 sata već predstavljaju znak upozorenja koji ne smemo da ignorišemo. Primećujemo pojavu koja se ponavlja i koja zahteva odlučan odgovor i dugoročno bezbednosno rešenje. Upravo u danima kada postoji osećaj mira, ne smemo da se zbunimo i ne smemo da se vratimo načinu razmišljanja koji je postojao pre 7. oktobra - naveli su oni.

1/4 Vidi galeriju Ahmed al Šara, sirijski predsednik Foto: Screenshot BBC, Sergei Savostyanov / Sputnik / Profimedia, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Dodali su da, uz nastavak prisustva i aktivnosti IDF-a na sirijskoj teritoriji, Izrael mora da nastavi sa jačanjem bezbednosne infrastrukture u naseljima na Golanu, Kacrinu i u druskim selima.

- Već pozivamo lidere političkih stranaka i one koji će formirati sledeću vladu da se obavežu na nastavak jačanja bezbednosti na Golanu i izdvajanje neophodnih sredstava, uključujući ostanak u tampon-zoni i na području planine Hermon - naveli su.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA